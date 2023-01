Geretsrieder (20) wünscht Ex-Freundin den Tod - und schlägt zu

Von: Rudi Stallein

Nach einer Todesdrohung hat ein Geretsrieder (20) seiner Ex-Freundin ins Gesicht geschlagen. (Symbolbild) © Ute Grabowsky/photothek.net/IMAGO

Ein Geretsrieder (20) hat seine Ex-Freundin bedroht und geschlagen. Dafür musste er sich vor dem Jugendgericht verantworten.

Geretsried/Wolfratshausen – Er begriff sofort, dass er einen Fehler gemacht hatte. Aber da war es schon zu spät. Da war die WhatsApp-Nachricht schon gesendet. „Ich töte ihn, und dich töte ich auch!“, hatte er in sein Handy getippt. Sie sollte sich nur fürchten, seine Ex-Freundin, die ihn angeblich betrogen hatte und das gemeinsame Kind abgetrieben, ohne ihn zu informieren. „Das war eine Last für mich, ich wusste nicht mehr weiter“, erklärte der 20-jährige Geretsrieder vor dem Jugendgericht, vor dem er sich wegen Bedrohung und Körperverletzung verantworten musste.

Jugendgericht: Freizeitarrest und Geldbuße für Geretsrieder

Auch die zweite Tat wenige Tage nach der Todesdrohung bereue er zutiefst, so der Angeklagte. Seine Freundin war noch einmal gekommen, um Sachen aus seiner Wohnung zu holen. Es kam zum Streit, er schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Sie erlitt ein leichtes Hämatom unter dem linken Auge. „Er wirkte niedergeschlagen, gab den Faustschlag sofort zu“, hatte ein Polizist ins Protokoll geschrieben. „Ich habe es sehr bereut, habe sehr gezittert“, beteuerte der junge Mann in der Verhandlung. „Man schlägt nicht, schon gar keine Frau.“ Er habe erst später realisiert, was ein Faustschlag hätte anrichten können, berichtete er vom Gespräch mit der Jugendgerichtshilfe. Geredet habe er später auch mit seiner ehemaligen Freundin. Alles sei wieder gut.

„Es tut mir sehr leid“, beteuerte der Geretsrieder im Gerichtssaal, noch immer sichtlich beeindruckt von seinen Aussetzern. „Ich habe ihr den Tod gewünscht, so etwas macht man echt nicht.“ Dass er „den Schlag sofort bereut und auch die Bedrohung sofort zurückgenommen hat“, schützte ihn nicht vor einer Strafe, wirkte sich aber mildernd auf diese aus.

„Das war eine Kurzschlussreaktion aus einer emotionalen Verzweiflung heraus“

„Das war eine Kurzschlussreaktion aus einer emotionalen Verzweiflung heraus“, sagte Jugendrichterin Friederike Kirschstein-Freund in ihrer Urteilsbegründung. Sie verurteilte den Auszubildenden zu einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro an die Brücke Oberland („Die machen Aggressionstraining für junge Männer“) sowie einen Freizeitarrest von Samstag bis Montagfrüh „als Schuss vor den Bug“, so die Jugendrichterin. Der Angeklagte nahm das Urteil an. rst

