Von: Dominik Stallein

Böller machen Krach: Zwei Jugendliche zündeten die Geschosse in Geretsried. Nun wird gegen sie ermittelt. © Tobias Kleinschmidt/dpa/Archivbild

Am ersten Weihnachtsfeiertag riefen viele Geretsrieder die Polizei. Der Grund waren laute Böllerschüsse. Gezündet hatten die Geschosse offenbar Jugendliche.

Geretsried – Der Weihnachtsfrieden endete mit Böllerschüssen: Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags riefen gegen 21 Uhr mehrere Anwohner die Polizei. Von der Egerlandstraße und mehreren Straßen rund um das Zentrum Geretsried meldeten Menschen laute Böllerschüsse.

Jugendliche böllern in Geretsrieder Innenstadt - Polizei ermittelt

Eine Polizeistreife wurde daraufhin auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sich in diesem Bereich aufhielten. Es handelte sich um einen namentlich polizeibekannten 17-Jährigen und einen volljährigen Kumpel. Der jüngere der beiden flüchtete vor der Polizei. Seinen Begleiter konnten die Uniformierten stellen. Sie fanden verschiedene Silvesterböller bei dem jungen Mann. Die Geschosse nahmen sie dem Jugendlichen ab und stellten sie sicher.

Böller und Raketen: Nur an Silvester und Neujahr dürfen sie gezündet werden

Die beiden Jugendlichen stehen im Verdacht, bereits auch in den letzten Wochen immer wieder im Geretsrieder Innenstadtbereich derartige Sprengmittel gezündet zu haben. „Die Ermittlungen hierzu sind noch zu Gange“, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Gegen die beiden Jugendlichen wurde bereits jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Böllerschüsse am Ersten Weihnachtsfeiertag eingeleitet. Sie erwartet laut der Polizei „ein ordentliches Bußgeld“.

In ihrem Bericht weist die Polizeiinspektion Geretsried darauf hin, dass der Umgang mit Silvestermunition jeglicher Art nur volljährigen Personen gestattet ist. Lediglich im Zeitraum vom 31.12. bis 01.01. dürfen Raketen und Böller gezündet werden.

