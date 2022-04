Nach Explosionen am Karl-Lederer-Platz: Gebäude wird jetzt videoüberwacht

Von: Doris Schmid

Verboten: Ein Schild weist darauf hin, was nicht mehr auf dem Gelände rund um das Gebäude PulsG erlaubt ist und dass es eine Kameraüberwachung gibt. © sh

Der Karl-Lederer-Platz wirkt magische Anziehungskraft auf manche Jugendliche aus. Deswegen wird dort jetzt ein prominentes Gebäude videoüberwacht.

Geretsried – Der Karl-Lederer-Platz und die sogenannte Beletage des PulsG-Gebäudes üben auf manche Jugendliche eine magische Anziehungskraft aus. Sie halten sich dort gern auf – mitunter mit lauten Nebengeräuschen und unschönen Hinterlassenschaften für Passanten und Anwohner. Jetzt hat die Firma Krämmel, Eigentümerin des PulsG, Maßnahmen ergriffen.

In einem Leserbrief hatte Anwohner Ludwig Hauser jüngst die Zustände am Karl-Lederer-Platz in Geretsried geschildert. „Ich kenne inzwischen mehrere Leute, die es vermeiden, abends über den Karl-Lederer-Platz zu gehen, geschweige denn die Sparkassenräume aufzusuchen, um Geld abzuheben oder Kontoauszüge abzuholen“, schrieb der Geretsrieder. Besonders beliebt sei der freie Gang über dem Edeka-Markt und rund um die Sparkasse, „von wo Gegenstände runtergeworfen werden und auch runtergespuckt wird“.

Manche Kunden trauen sich nicht mehr in die Sparkasse

Bei der Sparkasse, die bis zur Fertigstellung ihres Neubaus an der Egerlandstraße im PulsG Quartier bezogen hat, ist das Thema laut Willi Streicher bekannt. „Der Vorplatz und die Treppen sind vermüllt, die Treppen werden als Sitzplätze belagert“, berichtet der Pressesprecher des Geldinstituts. Direkte Kundenbeschwerden habe es bisher noch nicht gegeben. „Aber wir merken, dass Kunden teilweise nicht mehr kommen, insbesondere in den Abendstunden“, bestätigt er Hausers Beobachtung. Im Foyer der Sparkasse sorge wohl die Videoüberwachung dafür, dass es bisher keine Schäden gab, mutmaßt Streicher.

Mögliche Schäden am Belag des Platzes entstanden kürzlich durch manipulierte PET-Flaschen. Ihr explosiver Inhalt brachte die Plastikgefäße zum Bersten. Die Polizei nahm wie berichtet zwei Tatverdächtige fest. Auf Nachfrage berichtet Dienststellenleiter Franz Schöttl, dass es sich um zwei Geretsrieder im Alter von 17 und 13 Jahren handelt.

Inwieweit tatsächlich Schäden entstanden sind, sei unklar. „Das kann man noch nicht 100-prozentig sagen“, bestätigt Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried. Der Bauhof habe den Platz grob gereinigt. Nach dem ersten Regen werde man entscheiden, ob eine Spezialreinigung notwendig ist. In jedem Fall wurde Anzeige erstattet.

Gebäudeeigentümer engagiert Sicherheitsdienst und installiert Kameras

Auf die Vorfälle angesprochen, sagt Korbinian Krämmel, Geschäftsführer der Krämmel-Unternehmensgruppe: „Wir begrüßen es grundsätzlich, dass die ,Neue Mitte‘, ganz im Sinne der Zentrumsentwicklung, als beliebter Treffpunkt und Aufenthaltsort in Geretsried gilt.“ Damit der Platz für Gewerbetreibende, Anwohner und Besucher gleichermaßen „attraktiv ist und auch bleibt, gehört unserer Ansicht nach die Einhaltung gewisser Verhaltensregeln und der Respekt vor Eigentum“.

Als Gebäude-Eigentümerin sei es seiner Firma wichtig, widerrechtlichem Verhalten keinen Raum zu geben. „Aus diesem Grund haben wir im November 2021 einen Sicherheitsdienst beauftragt.“ Zudem gebe es mittlerweile ein Kameraüberwachungssystem. Krämmel: „Ziel ist es, Ruhestörungen und Sachbeschädigungen vorzubeugen beziehungsweise gegebenenfalls dagegen vorgehen zu können.“

Die Maßnahme dürfte die Mitarbeiter der Sparkasse aufatmen lassen. Pressesprecher Streicher sagt: „Wir hoffen, dass sich die Situation verbessert und unsere Kunden die Sparkasse sicher besuchen können.“

