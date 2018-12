Jugendliebe hält seit 60 Jahren: Geretsrieder Ehepaar verrät das Geheimnis 

Geretsried – Diamantene Hochzeit feierten kürzlich Edeltraud und Wilhelm Mügge. Sie lernten sich früh kennen: Edeltraud war 16 Jahre alt, Wilhelm 17. Es war bei der Zwetschgenernte im Garten einer Bekannten von Edeltraud in München-Obermenzing, wo sie sich zum ersten Mal trafen.

Seit 60 Jahren ein Herz und eine Seele: Ihre Diamantene Hochzeit feierten dieser Tage Edeltraud und Wilhelm Mügge. Rechts ihr Hochzeitsfoto von 1958.

Eine Schwester von Wilhelm hatte die Zusammenkunft nicht ganz zufällig arrangiert. „Edeltraud hat mir gleich gefallen“, verrät Wilhelm Mügge mit einem spitzbübischen Lächeln. Um so jung schon ein Paar zu werden, sei es jedoch für beide zu früh gewesen, sagt er. Edeltraud ging nach dem Schulabschluss nach England, um dort als „Zimmermädchen“ in einem Ferienhaus zu arbeiten und so ihr Englisch zu verbessern. Ihr späterer Ehemann studierte Maschinenbau. Aus dem Kopf ging ihm seine hübsche Jugendfreundin aber nicht. Der begeisterte Sportler besuchte sie auf einer Fahrradtour durch Großbritannien und das schien die gebürtige Wienerin beeindruckt zu haben. Jedenfalls unternahm sie einige Rad- und Bergtouren mit dem gebürtigen Berliner, als sie wieder zurück in München war. Beide liebten die Berge im Sommer wie im Winter, beide waren musikalisch und beide Nachkriegskinder stammten aus eher einfachen Verhältnissen. Sie wussten, was es heißt, das Geld beisammen halten zu müssen. „Diese Gemeinsamkeiten haben sie einander nahe gebracht“, sagen sie. Als er 23 und sie 22 Jahre alt waren, heirateten sie, am 12. Dezember 1958 standesamtlich und am 13. Dezember kirchlich in Obermenzing.