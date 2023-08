„Ein super Event“: Beim ersten Geretsrieder Bobbycarrennen floss eine Menge Adrenalin

Neue Mitte

Von Jannis Gogolin schließen

Geplant war, dass die Teilnehmer beim ersten Geretsrieder Bobbycarrennen geordnet starten. Als das Startsignal fiel, war dieses Vorhaben aber schnell vergessen.

Geretsried – Mit dem Ende der Bauarbeiten in der Neuen Mitte und der festlichen Einweihung am Freitag ist die Egerlandstraße nun verkehrsberuhigt. Doch für kurze Zeit war genau das Gegenteil der Fall: Eine Menge junger, aber umso ambitionierterer Rennfahrer jagte gut 300 Meter über eine mit Flatterband abgesperrte Rennstrecke. Beim ersten Geretsrieder Bobbycarrennen brachten sie ihre Eltern, das Publikum und Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller überraschend aus der Fassung.

Erstes Geretsrieder Bobbycarrennen: Ungeduld machte sich kurz vor dem Start bei den jungen Teilnehmern breit

Kurz vor 14 Uhr laufen die Vorbereitungen noch. Zuschauer versammeln sich an der Egerlandstraße und lassen sich auf Klappstühlen nieder, während sich nach und nach die jungen Teilnehmer an der Startlinie versammeln. Je näher der Minutenzeiger gen volle Stunde rückt, umso ungeduldiger werden die drei- bis vierjährigen Fahrerinnen und Fahrer jedoch. Die Rennleitung in Person von Kulturamtsleiterin Anita Zwicknagl und gut erkennbar an ihrer gelben Warnweste, versucht in den letzten Minuten diejenigen der 50 Teilnehmer wieder auf ihre Plätze zu verweisen, die einen Frühstart hinlegen. Kurze Zeit später sollen sie geordnet und zeitlich verzögert in Fünfer-Gruppen in Richtung Karl-Lederer-Platz schieben und strampeln. Soweit der Plan.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Kollision nur knapp verhindert: Wilder, aber verletzungsfreier Massenstart

Während die Mutter eines jungen Teilnehmers froh ist, dass es keinen Massenstart geben soll – „also auch keine Schwerverletzten“ – gibt Bürgermeister Michael Müller Punkt 14 Uhr das Startsignal. Und plötzlich rasen deutlich mehr als die geplanten fünf Rennfahrer mit ihren Gefährten drauf los. Moderator Hans Ketelhut schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Sein lautstarkes „Oje“ wird jedoch übertönt von den noch lauteren Anfeuerungsrufen und erleichtertem Stöhnen, als zwei Teilnehmer knapp eine Kollision verhindern. Die zusätzliche Aufteilung in Roller, Laufrad, Bobbycar, Fahrrad und Tretmobile ist nach dem wilden, aber verletzungsfreien Massenstart endgültig passé. „War ich vielleicht etwas zu motivierend?“, fragt sich der Bürgermeister selbstkritisch.

Als nach dem ersten Startkorridor wieder etwas Ruhe eingekehrt ist, beginnt auch für die weiteren jungen Rennfahrer endlich das Bobbycarrennen. Mit dabei: Laufradfahrer Adrian. Mutter Stefanie Huprich feuert ihn eifrig vom Streckenrand aus an. „Ein super Event ist das“, sagt sie. Adrians zwölfjährige Schwester findet es schade, „dass es so etwas für sie nicht gab“.

Zuckerwatte für jeden Rennfahrer

Nach 300 Metern und einer Rechtskurve auf Höhe der kürzlich wieder installierten Gorilla-Figur werden die Kinder am Karl-Lederer-Platz von ihren erleichterten Eltern in Empfang genommen. Gewinner werden zwar keine gerühmt. Aber jeder Rennfahrer darf sich eine Teilnahmeurkunde sowie einen Gutschein für Zuckerwatte abholen. Und auch für Anschlussunterhaltung ist gesorgt. Der Stand zum Kinderschminken ist nicht weit. Obwohl dem ein oder anderen adrenalingeladenen Rennfahrer das Stillsitzen direkt im Anschluss sichtlich schwerfällt.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.