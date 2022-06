Junimarkt am Wochenende in Geretsried: Kulinarik und Kunsthandwerk

Von: Doris Schmid

Trachtenstoffe und -zubehör gibt es am Stand der Egerländer Gmoi. © Egerländer Gmoi Geretsried

Trachtenstoffe, Handarbeiten und kulinarische Schmankerl von Vereinen und Landsmannschaften: Das ist beim Junimarkt der Stadt Geretsried geboten.

Geretsried – Laut Mitteilung beteiligen sich an dem Markt am Wochenende 11./12. Juni 20 Vereine und Aussteller. Sie bieten an beiden Tagen auf dem Karl-Lederer-Platz eine Vielfalt an Waren, Kunsthandwerk und Kulinarik sowie Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene.

Am Sonntag ist zudem verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr. „Wir gehen weg vom klassischen Jahrmarkt hin zu einem Markt mit Charakter und Herz“, erklärt Bürgermeister Michael Müller das Konzept. Nach der pandemiebedingten Pause „setzen wir damit erneut ein Zeichen für das Miteinander und die Geselligkeit“.

Biergarten in der Platz-Mitte

Zur Geselligkeit gehört auch die Kulinarik. Unter anderem gibt es Winzer-Weine, bayerische Biere, Spirituosen, Puszta-Burger, Lángos, neapolitanische Pizzen und gebrannte Mandeln. „Ergänzt wird das Angebot von Delikatessständen mit Gewürzen und Dips.“ Positioniert sind die Stände um einen Biergarten in der Mitte des Platzes.

Blasmusik und Italo-Pop

Für die musikalische Begleitung sorgen unter anderem die Geretsrieder Bunkerblasmusik sowie die Italo-Pop-Band „I Dolci Signori“. Attraktionen wie eine Hüpfburg und ein Karussell warten auf die jüngsten Besucher. Der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried (TVJA) begleitet den Markt mit seinem mobilen Spieleangebot. Am verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet der Einzelhandelsverein ProCit in Kooperation mit dem TVJA zusätzlich eine Schatzsuche. In einem Sandhaufen können Kinder nach Bauklötzchen buddeln. Jedes Klötzchen steht dabei für einen Gewinn. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine von ProCit-Mitgliedsbetrieben im Wert von 5 bis 15 Euro und andere tolle Preise.

Führungen durch das BGZ2 möglich

Einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht die Baugenossenschaft Geretsried (BG). Sie bietet am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr Führungen durch das BGZ2 an, das Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldemöglichkeiten gibt es am Veranstaltungstag vor Ort.

Info

Der Junimarkt am Karl-Lederer-Platz ist am Samstag, 11. Juni, von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 12. Juni, von 11 bis 18 Uhr.

