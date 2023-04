Jutta Michel verlässt nach 16 Jahren die Kita der Diakonie in Stein

Neue Leitung gesucht

Jutta Michel möchte sich beruflich verändern. Aus diesem Grund verlässt sie nach 16 Jahren die Kita der Diakonie in Geretsried-Stein.

Geretsried – Im Vorgarten der Diakonie-Kindertagesstätte (Kita) in Stein steht ein großer, blauer Leuchtturm. So ein Licht in der Dunkelheit war auch Jutta Michel 16 Jahre lang für die Einrichtung. Jetzt will sich die 55-jährige Erzieherin und Heilpädagogin beruflich verändern. Sie verlasse die Kita „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte sie kürzlich bei ihrer Verabschiedung.

Neues Team musste sich damals zusammenraufen

Michel übernahm die Leitung in einer schwierigen Phase. Das alte Team hatte fast komplett gekündigt, und das neue musste sich erst zusammenraufen. Doch die Erzieherin, die sich später fortbildete zur Heilpädagogin, war von Anfang an zuversichtlich. Vor allem der schöne große Garten hatte es ihr angetan. Dass das Haus selbst alt war, ein wenig verwinkelt und mit schmalen Fluren, störte sie nicht. Gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schaffte sie es, dass die Kita in den vergangenen 16 Jahren einen ausgezeichneten Ruf genoss.

Blumen und Pralinen zum Abschied

„Die Einrichtung leuchtete durch Frau Michels unermüdliches Engagement“, sagte Stefan Helm, Geschäftsführer der Diakonie Oberland. Der evangelische Pfarrer Florian Gruber ergänzte, es sei sehr, sehr schade, dass Michel aufhöre. Er wünschte ihr Gottes Segen für ihren weiteren Weg. Die Kinder sangen: „Ciao, es war schön, dich hier zu sehen“. Der Elternbeirat verabschiedete sich mit Blumen und Pralinen. Das Team überreichte ein Bäumchen, an das die Kinder gute Wünsche in Form von Schmetterlingen gehängt hatten. „Gesundheit“, „dass du viel Zeit mit deiner Familie verbringst“ und „ein Einhorn“ lauteten einige davon.

Michel will sich eine Auszeit gönnen

Jutta Michel will sich nun erst einmal eine Auszeit gönnen. Wie es beruflich weitergehe, wisse sie noch nicht, sagte die Geretsriederin. Ungewiss ist auch noch, wer ihre Nachfolge übernimmt. Am 1. April trat eine neue, stellvertretende Leiterin ihren Dienst an. Eine Leiterin oder ein Leiter wird noch gesucht. Wie fast alle Kindertagesstätten kämpft auch die Diakonie-Kita mit Personalproblemen.

