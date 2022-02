Karl-Lederer-Platz in Geretsried: Jugendtreff mit Nebenwirkungen

Von: Doris Schmid

Der Karl-Lederer-Platz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Jugendliche entwickelt. Das führt manchmal zu negativen Auswirkungen, woran sich manche Anwohner stören © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Geretsrieder Karl-Lederer-Platz hat sich zum Jugendtreff entwickelt. Die Polizei hat ein Auge darauf, sieht aber keinen Grund zur Sorge.

Geretsried – Der Karl-Lederer-Platz im Stadtzentrum von Geretsried hat sich zum Jugendtreff mit teils unangenehmen Nebenwirkungen für die Anwohner entwickelt. Es kommt zu Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Diebstählen und jüngst auch zu einer Körperverletzung. Die Polizei hat den Platz im Auge, hält die Entwicklungen aber nicht für besorgniserregend.

„Das, was sich hier abspielt, ist schon sehr gravierend“, klagt Anwohnerin Doris Semmler, die seit 57 Jahren am Karl-Lederer-Platz wohnt. „Die Jugendlichen spielen mit Dosen Fußball, die bekommst du manchmal direkt vor die Füße.“ Manche würden zudem keine Rücksicht nehmen, gewisse Bemerkungen und ihren Müll fallen lassen. Einige Heranwachsende würden sich einen Spaß daraus machen, grundlos bei Leuten zu klingeln, ergänzt Anwohnerin Anna Eisgedt. Auch das „Rumgeschreie“ nerve sie. „Es ist doch keiner schwerhörig“, meint die 59-Jährige.

Nachbarin Eva Eberhardt stört sich ebenfalls an dem, was manche Jugendliche auf dem Platz treiben. „Einige haben mit Steinen auf die Sitzsteine gehauen“, schildert sie. Sie habe ihnen erklärt, dass sie das nicht dürften und die Steine kaputt machen. „Dann sagt ein Knirps zu mir: ,Willst du dich mit meinem Vater anlegen? Dann hast du ein Riesenproblem.‘“ Da fehlten der 63 Jahre alten Frau die Worte.

Demoliert: Vergangene Woche wurde die Haustür am Karl-Lederer-Platz 24 eingeschlagen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Haustür mutwillig zerstört

Vergangene Woche wurde die Hauseingangstür am Karl-Lederer-Platz 24 mutwillig zestört. Eine Anwohnerin habe es krachen und jugendliche Stimmen gehört, berichtet Eberhardt. Täter konnten nicht ausgemacht werden. „Die Jugendlichen sind so gut vernetzt, die schwärmen in alle Richtungen aus“, so die Geretsriederin. „Wenn die Polizei kommt, ist kein Mensch mehr da.“

Sicherlich dürfte man nicht alle Jugendlichen in einen Topf werfen, schränkt Semmler ein. „Aber es ist wirklich schlimm.“ Die Stadt müsse sich bemühen, den Platz sauberer zu halten, und die Polizei solle öfter vorbeischauen, so der Wunsch der Seniorin. „Das ganze Zentrum wird mit der Zeit verrufen“, befürchtet sie. Vielleicht würde eine Videoüberwachung helfen, meint die 78-Jährige. „In München ist es ja auch so.“

Anwohner Volker Reeh berichtet ebenfalls von eingeschlagenen Scheiben am Haus. Mittlerweile würde sich der entstandene Sachschaden auf insgesamt über 5000 Euro belaufen. „Aber da findest keinen Schuldigen“, meint der Geschäftsmann. Er stuft diese Vorkommnisse als „Unfälle“ ein. Das Glas am Hauseck sei nicht ideal gewesen und nun durch Blech ersetzt worden. „Da gibt’s dann wenigstens nur eine Beule“, gibt sich der Stadtrat pragmatisch. Mit Blick auf die Situation am Platz sagt er: „Irgendwo müssen sich die Jugendlichen treffen.“ Was ihm viel mehr zu schaffen macht, sei die „schlechte Verkehrsführung und die wilde Parkerei“. Manche Autofahrer würden – verbotenerweise – so nah vor dem Haus parken, dass die Haustür nicht mehr aufgeht.

Videoüberwachung auf dem Karl-Lederer-Platz? Eine Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen ist in Deutschland grundsätzlich möglich, jedoch meistens schwer umsetzbar – schließlich geht es auch um Persönlichkeitsrechte. Aber sie ist laut Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried, unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Zum einen muss eine Überwachung der Aufgabenerfüllung der Stadt innerhalb des gesetzlichen Rahmens dienlich sein. „Sie muss verhältnismäßig sein und einen Zweck bewirken.“ Des Weiteren müssen eine gehäufte Anzahl von Vorfällen vorliegen und andere mildere Mittel – beispielsweise der Einsatz von Streetworker oder Sicherheitswacht – bereits ausgereizt sein. Doch laut Loibl löst man mit einer Videoüberwachung das Problem nicht. „Es kommt zu Verlagerungseffekten, und es wandert auf andere Plätze weiter.“

In den Augen des Geretsrieder Polizeichefs Franz Schöttl hat sich die Neue Mitte zu einer „beliebten Mitte“ entwickelt. Das meine er aber keineswegs negativ, stellt der Dienststellenleiter klar. Er bestätigt, dass es hin und wieder Anrufe von Anwohnern gibt, die sich über Ruhestörungen und Sachbeschädigungen beschweren. Die Zerstörung der Haustür am Karl-Lederer-Platz 24 sei außerdem angezeigt worden. „Wir nehmen die Vorfälle ernst“, verspricht Schöttl. Aber er sehe darin noch keinen Grund zur Besorgnis. Polizei, Sicherheitswacht und Streetworker würden Präsenz zeigen. Der Karl-Lederer-Platz solle ein Platz für jeden sein – die Kunst sei es, die verschiedenen Interessen von unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung unter einen Hut zu bringen. Der Erste Polizeihauptkommissar: „Die Anwohner dürfen uns anrufen, wenn sich da was anbahnt.“

Die Anwohner dürfen uns anrufen, wenn sich da was anbahnt.

Im Rathaus habe es im Herbst eine große Runde auf Wunsch eines Hauseigentümers gegeben, berichtet Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt. Daran teilgenommen haben unter anderem Bürgermeister Michael Müller und die Polizei. Das Treffen habe in erster Linie dem Austausch gedient. Aber es ging laut Loibl auch um die Grenzen zwischen öffentlichem und privaten Raum und wer – beispielsweise die Sicherheitswacht – wo tätig sein dürfe.

Bürger können sich auch im Rathaus melden

Zu den Vorfällen am Karl-Lederer-Platz sagt der Pressesprecher: „Bei uns sind zwei Meldungen eingegangen.“ Dabei sei es einmal um den Wackelstein und einmal um einen Mann gegangen, der auf dem glatten Platz gestürzt war. Weitere Beschwerden würden nicht vorliegen. „Das Ordnungsamt stuft die Situation als moderat ein“, sagt der Rathausmitarbeiter. Er appelliert an die Bürger, sich zu melden, sollte es zu Vorfällen kommen. „Unser Bürgerservice ist genau dafür da.“

