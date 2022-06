Karl-Lederer-Platz: „Wildparken“ nur noch in Ausnahmefällen - langsam setzt Gewohnheit ein

Von: Susanne Weiß

Voller Pfosten: Radweg und Fahrbahn vor dem Rathaus gehen nun getrennte Wege. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Parken auf dem Karl-Lederer-Platz in Geretsried hat sich eingespielt. Und es gibt eine Neuerung, die für mehr Sicherheit sorgen soll.

Geretsried – Mit einem Gemisch aus Backpulver, Essig und einer kohlensäurehaltigen Flüssigkeit haben Jugendliche vor ein paar Wochen PET-Flaschen zur Explosion gebracht. Die dabei entstandenen Flecken auf dem hellen Belag am Karl-Lederer-Platz hat der Bauhof durch gründliche Reinigung entfernen können. Widerrechtlich parkende und fahrende Autos bekommt die Stadt nicht ganz so leicht aus der „Neuen Mitte“, sieht sich aber auf einem guten Weg.

Pfosten trennen jetzt Fahrradweg und Fahrbahn

Neueste Errungenschaft in dem eigentlich offen gestalteten Bereich sind Pfosten. Sie trennen Fahrradweg und Fahrbahn vor dem Rathaus. Bürgermeister Michael Müller habe veranlasst, diese aufzustellen, berichtet Thomas Loibl, Pressesprecher im Rathaus, auf Nachfrage unserer Zeitung. Eine Begehung vor Ort mit Polizei, Ordnungs- und Bauamt habe ergebe, dass der Bereich gesichert werden müsse. Radweg und Fahrbahn laufen direkt nebeneinander her. „Es gab Vorfälle, ein Auto ist bis in den Brunnenbereich gefahren“, sagt Loibl. Also über den Radweg. Sollte die Pfosten einmal stören, könnten sie leicht entfernt werden.

Vor gut einem Jahr hatte Bürgermeister Michael Müller die Verkehrssituation auf dem neu gestalteten Platz als „Anarchie pur“ bezeichnet. Autofahrer fuhren in die Einbahnstraße oder stellten ihre Fahrzeuge vor dem Supermarkt ab, wie sie es von früher gewohnt waren. Teils quetschten sich die Parker sogar zwischen Warnbaken, die ebendies verhindern sollten.

18.000 Euro Parkgebühren in einem halben Jahr

Inzwischen habe sich die Situation deutlich gebessert, teilt Loibl mit. „Das im vergangenen Jahr noch weit verbreitete ,Wildparken‘ beobachten wir nur noch in Ausnahmefällen“, so Loibl. Die Bürgerinnen und Bürger würden die Parkregelungen mittlerweile relativ gut annehmen. „Sowohl die Parkmöglichkeiten im Zentrum als auch der erweiterte Parkplatz Böhmwiese werden rege genutzt“, beobachtet der Sprecher.

Beigetragen hat dazu mutmaßlich das Parkraumkonzept, das der Stadtrat nach emotionalen Debatten beschlossen hatte. Rund um das Parkhaus brauchen Zentrumsbesucher seit Sommer 2021 einen Parkschein. In der zweiten Jahreshälfte seien an den Automaten insgesamt knapp 18.000 Euro eingenommen worden, durchschnittlich also 3000 Euro im Monat. „Man kann daran deutlich sehen, dass die Automaten genutzt werden“, sagt Loibl. Ob das nun viel oder wenig ist, lasse sich aus Sicht der Stadt allerdings nicht bewerten, schließlich wurden in Geretsried bisher keine Parkgebühren erhoben. „Natürlich liegt aber auch hier die Vermutung nahe, dass die Pandemie den einen oder anderen von einem Besuch und damit einer Nutzung abgehalten hat.“

Beschwerden wegen Strafzetteln gibt es kaum

Damit Falschparker nicht ungeschoren davonkommen, hat der Haupt- und Finanzausschuss Ende vergangenen Jahres beschlossen, die Stunden für die Verkehrsüberwachung im ruhenden und fließenden Verkehr deutlich aufzustocken. Dies sei unverzüglich umgesetzt worden. „Seitdem wird intensiv kontrolliert – mit Erfolg.“ Keinen Parkschein zu ziehen, habe dadurch spürbar an Reiz verloren. Negatives Feedback zu Parkregelungen und -überwachung gebe es kaum. „Selbst die Zahl der Beschwerden, wenn es doch mal ein ,Knöllchen‘ gab, geht gegen Null.“, sagt Loibl.

Lesen Sie auch: Karl-Lederer-Platz in Geretsried: Jugendtreff mit Nebenwirkungen

Unterm Strich, so der Sprecher, „scheinen alle diese Maßnahmen – nach einer gewissen Zeit der natürlichen Eingewöhnung – zu greifen“. Loibl rechnet damit, dass sich die Situation noch weiter entspannt, wenn die Umgestaltung der Egerlandstraße abgeschlossen ist. „Schließlich hat die Zentralgarage dann insgesamt drei Zufahrtmöglichkeiten, was sie für viele Parkplatzsuchende sicherlich noch attraktiver macht.“

Probelauf für Fußgängerzone geht weiter

Das Thema Verkehr in der „Neuen Mitte“ ist unterdessen längst nicht abgeschlossen. Dienstags während dem Grünen Markt gibt es wie berichtet eine Art Probelauf für eine Fußgängerzone am Karl-Lederer-Platz. „Die Verwaltung beobachtet sehr genau, welche Auswirkungen diese Sperrungen haben und lässt dazu verschiedene Verkehrsmodelle durchrechnen“, so Loibl. Auf dieser Basis könne sich der Stadtrat im Laufe des Jahres ein Bild machen und diskutieren. Auch für die Fahrbahntrenner an der Einfahrt zur Tiefgarage habe die Stadt das Ziel, eine optimierte Lösung zu etablieren. Loibl: „Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Bundesstraße führt unser Bauamt dahingehend derzeit Gespräche mit dem Landratsamt als Untere Verkehrsbehörde.“

