Karriere-Kompass und Kugelschreiber: Die Geretsrieder Ausbildungsmesse

Von: Jannis Gogolin

Zwischen Arbeitgeber und Azubi muss die Chemie stimmen. Am Stand des Geretsrieder Unternehmens Rudolf Chemie gab es neben Schlüsselanhängern und Flyern auch interessante Experimente zu bestaunen. © Hans Lippert

Schüler suchen auf der Berufsorientierungsmesse in Geretsried nach einer passenden Zukunft. Die Arbeitgeber kämpfen um jeden Azubi.

Geretsried – Bus nach Bus rollt am Donnerstagvormittag auf den Parkplatz des Heinz-Schneider-Stadions. Aus den Fahrzeugen stürzen aber keine euphorischen Fans der Eishockey-Auswärtsmannschaft und Gegner der River Rats. Stattdessen steigt ein Schüler nach dem anderen aus und läuft am Drehkreuz vorbei in die Eishalle. Damit beginnt für die jungen Menschen die Suche nach ihrer beruflichen Zukunft auf der Berufsorientierungsmesse in Geretsried. Die Stände in der Halle sind von Weltmarktführern über den Mittelstand und das Handwerk bis zur Bundeswehr voll belegt. Ein Symbol für den aktuellen Mangel an Nachwuchs, der branchenübergreifend dominiert.

„Wir haben viele freie Plätze“, sagt Thomas Schneider. Der Lehrlingswart der Bauinnung steht neben seinen Handwerkskollegen am Stand der Kreishandwerkerschaft Miesbach-Bad Tölz-Wolfratshausen. „Aber unser Engagement hier zahlt sich aus“, ist sich der Maurermeister sicher. Sein Erfolgsrezept, um an neue Auszubildende zu kommen, liegt im Netzwerken. Insbesondere Lehrer der Schulen aus den beiden Landkreisen finden sich in seinem Adressbuch. „Sie ermöglichen beispielsweise Praxistage an Schulen. An solchen Veranstaltungen und auf Messen ist es meist einfacher, das zu zeigen, was an meinem Beruf und denen meiner Kollegen so attraktiv ist: das Machen.“

Am Stand der bayerischen Polizei probiert ein potenzieller Bewerber gerade eine schusssichere Weste und einen Einsatzhelm an. Ob das wirklich seine Kragenweite ist, weiß der junge Interessent noch nicht. Und doch fragt er Polizeihauptmeister Andreas Burghart nach Einstellungskriterien und möglichen Praktika. Der Beamte klärt den Buben über einen Einstieg bei der Polizei auf – mit allen Vorzügen und Pflichten. „Es ist eine anspruchsvolle Arbeit, aber eine wichtige. Und man verdient schon in der Ausbildung gutes Geld.“ Wirklich um die Bewerber kämpfen muss er zwar nicht. Auf bayernweit 1600 Stellen kommen fast 12 000 Bewerbungen. „Aber darauf ruhen wir uns nicht aus.“ Sorgen macht er sich dafür an anderer Stelle – bei der Viertagewoche. „Wie das mit unserem Schichtdienst klappen soll, kann ich mir noch nicht vorstellen“, meint Burghart.

Kamen extra aus Gaißach: die Mittelschülerinnen Emina Cickusic (17) und Juliana Metic (16). © Hans Lippert

Knapp 80 Aussteller auf Jobmesse: Mögliche Azubis sind begehrt – „Gehen direkt auf uns zu“

Für die zwei Besucherinnen Emina Cickusic (17) und Juliana Metic (16) aus Gaißach kommt der Polizeidienst nicht infrage. Aber es gibt ja viele Alternativen, so die zwei Schülerinnen. Knapp 80 Firmen und weiterführende Schulen präsentieren sich von ihrer besten Seite. „Die Stimmung hier ist toll. Alle sind supernett und gehen direkt auf uns zu“, sagt Metic. Schnell merken die zwei: Sie sind als mögliche Azubinen sehr begehrt. Mit ihrer ganzen Klasse sind sie aus Gaißach nach Geretsried gefahren, um die Arbeitgeber aus der Region kennenzulernen.

Nach acht Stunden sind die Werbegeschenke verteilt und die Ausbildungsmesse zu Ende. Langsam bauen die Aussteller ihre Stände ab und ziehen Bilanz. Gleichzeitig wanken auch die letzten Schüler unter der Last von unzähligen Kulis, Tüten, Getränken und Snacks aus der Eissporthalle. Auf der Messe war für jeden etwas dabei. Sogar für diejenigen, die nicht fündig geworden sind. Denn die meisten Besucher hatten an dem sonnigen Donnerstag zumindest für ein paar Stunden schulfrei.

