Katalysatoren - Beliebte Beute in Geretsried

Von: Peter Borchers

Objekt der Begierde: Phasenweise haben es Diebe vermehrt auf Katalysatoren abgesehen. © Foto: Ina Fassbender/dpa

Unbekannte haben bei Geretsrieder Gebrauchtwagenhändlern wiederholt Katalysatoren gestohlen. Die Abgasreiniger enthalten wertvolle Metalle.

Geretsried – Gebrauchtwagenhändler in Geretsried waren in den vergangenen Wochen wiederholt das Ziel von Dieben. Sie hatten es dort auf etwas ganz Spezielles abgesehen: die Katalysatoren von meist älteren Fahrzeugen. Die Täter schnitten sie mittels Winkelschleifer heraus und verschwanden damit – bislang unerkannt. Schaden: einmal rund 2000 Euro, einmal 1600 Euro.

Franz Schöttl erinnert sich daran, dass es schon einmal eine Phase gab, in der Katalysatoren ein äußerst gefragtes Diebesgut waren. „Das muss jetzt so zwei, drei Jahre her sein, da war das hochbrisant“, sagt der Chef der Geretsrieder Polizeidienststelle. Die Täter zu erwischen, ist „ganz schwierig“, da sie meistens nicht einzeln unterwegs sind, sondern in gut organisierten Banden. Aufgrund der aktuellen Fälle in seinem Dienstbereich „sind wir nun natürlich wieder sensibilisiert für dieses Thema“, sagt Schöttl.

Eine Nachfrage im Polizeipräsidium Oberbayern Süd ergibt, dass sich derartige Fälle im Zuständigkeitsbereich der Rosenheimer Behörde noch nicht markant häufen – so wie es vor zwei Jahren mal bayernweit der Fall war. Damals hatten es Diebe nach Angaben des Landeskriminalamts in gesamten Freistaat vermehrt auf Katalysatoren abgesehen – und auf die in ihnen enthaltenen Edelmetalle Platin, Rhodium oder Palladium. Auch der ADAC beobachtete in dieser Zeit einen kontinuierlichen Anstieg der Kat-Klauerei: Nach einer Auswertung der Straßenwacht wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 240 Katalysatoren ausgebaut und entwendet – bei entsprechend noch höherer Dunkelziffer. Nach einer Auswertung des Automobilclubs führten ältere Opel Astra und VW Polo „die Diebstahl-Rangliste der entwendeten Kats an“. Den größten Schaden richteten die Gauner jedoch nahe Augsburg an: Von mehr als 100 Neuwagen bauten sie auf einem Werksgelände in Gersthofen die Abgasreiniger aus. Der finanzielle Schaden lag im sechsstelligen Bereich.

Über die Hintergründe der Katalysator-Diebstähle lässt sich nur spekulieren. „Vielleicht stecken aktuell die Lieferprobleme auf dem Kfz-Teilemarkt dahinter“, sagt Martin Emig, Sprecher des Polizeipräsidiums in Rosenheim. Emigs Vermutung gründet auf seiner Zeit bei der Grenzpolizei. „Ich war dort in der Fahndung tätig, und da war der Handel mit gestohlenen Autoteilen immer ein großes Thema.“ Kfz-Teile seien „ein Riesenmarkt“ – egal, ob auf Online-Plattformen oder direkt „auf öffentlichen Märkten in Osteuropa und sogar im vorderasiatischen Raum“.

Dass Diebe immer wieder Katalysatoren ins Visier nehmen, könnte auch an steigenden Preisen für einige, seltene Edelmetalle liegen. Denn die Abgasreiniger der Autos kann man recyceln. Das dadurch gewonnene Platin lässt sich danach gewinnbringend wieder an die Hersteller verkaufen.

peb

