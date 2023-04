Katzerl statt Palmen: Frauen halten jahrhundertealten Brauch lebendig

Von: Rudi Stallein

Lieb gewonnene Tradition: Die Frauen des Missionskreises der Pfarrei Heilige Familie in Geretsried binden jedes Jahr kurz vor dem Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern, Palmbuschen. © Rudi Stallein

Es ist ein jahrhundertealter Brauch, den die Damenrunde im Foyer der katholischen Kirche Heilige Familie in Geretsried pflegt: das Binden von Palmbuschen.

Geretsried – Während der Pandemie war das wie so vieles nur mit Einschränkungen möglich. Nun können sie sich endlich wieder zwanglos in großer Runde treffen und ihre Sträußchen binden.

Buschen erinnern an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem

Seit jeher ist es Brauch, am Palmsonntag, dem letzten Sonntag vor dem Osterfest, auch mit den Palmbuschen, die in Bayern je nach Region als Handstrauß oder auch als aufwendiges Gebinde angefertigt werden, an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem zu erinnern. „Damals haben die Menschen mit Palmzweigen gewedelt. Palmen sind hier ja eher selten, deshalb nehmen wir die Palmkatzerl“, erläutert Gaby Umlauft den Brauch und lacht. „In der Corona-Zeit war das schwierig, da konnten wir die Buschen nur im kleinsten Kreis machen“, sagt die Mitarbeiterin des Missionskreises der Pfarrei Heilige Familie. Der kümmert sich darum, dass niemand am Palmsonntag auf neue Palmbuschen verzichten muss. Weil auch keine Messen stattfanden, wurden sie 2020 später als geplant – erst im Mai – beim ersten Gottesdienst ausgegeben. „In den folgenden Jahren haben wir die Tische draußen im Freien aufgestellt und mit Maske gearbeitet“, erinnert sich Umlauft.

Wir nehmen aus einem Strauch ein Drittel für die Buschen, der Rest gehört den Bienen.

Diese Zeiten sind vorbei, Gott sei Dank. Nun findet das Buschenbinden wieder an seinem alten Platz statt: Auf in T-Form angeordneten Biertischen türmt sich das Grünzeug, daneben ein Berg Palmkätzchen, von dem immer wieder kleine Zweige abgeschnitten werden. „Die Palmkatzerl gehören in jeden Buschen“, erklärt Irmengard Gleichauf. „Dazu kommt ein bisschen Grün, was man gerade da hat. Ideal sind Buchsbaum und Thujen, jedenfalls Dauergrün sollte es sein.“ Alles zusammen wird zu kleinen Handsträußen gebunden, von denen am Schluss jeder noch ein buntes Schleifchen bekommt.

Materialmangel herrscht am Tisch nicht. „Wir bekommen viel aus unserem Bekanntenkreis“, erläutert Gaby Umlauft. Viel stammt aus hiesigen Gärten, aber eine große Ladung Palmkätzchen bringen Kirchenpfleger Gerhard Rottmeier und seine Gattin Gertrud jedes Jahr aus Niederbayern mit.

Ein bisschen Geschick gehört dazu: Die fleißigen Damen bei der Arbeit an den Gebinden. © Rudi Stallein

Das es neuerdings mancherorts Diskussionen gibt, ob das Abschneiden der Palmkätzchen, auch als Weidenkätzchen bekannt, noch zeitgemäß ist, darüber kann die 85-jährige Geretsriederin nur den Kopf schütteln. „Wir machen das schon immer so: Wir nehmen aus einem Strauch ein Drittel für die Buschen, der Rest gehört den Bienen“, sagt Irmengard Gleichauf schmunzelnd. Die Mühe, hinterher zu zählen, wie fleißig sie waren, machen sich die Damen eher selten. „Je nachdem, wie viel Material wir kriegen, entstehen 200 bis 300 Buschen“, so Gleichauf. Die fertigen Sträuße werden vor den Gottesdiensten an diesem Samstag und Palmsonntag vom Pfarrer gesegnet und anschließend gegen eine Spende an Gottesdienstbesucher abgegeben. Zudem gibt es etwa 50 von der ehemaligen Missionskreismitarbeiterin Evi Wagner dekorierte Kerzen zu kaufen, das Stück für 6,50 Euro.

Spenden werden für Missionszwecke eingesetzt

Die Spenden, die der Missionskreis übers Jahr bei verschiedenen Anlässen sammelt, „werden für Missionszwecke eingesetzt, das sind mal Bildungsprojekte, mal Frauenprojekte“, erklärt Gaby Umlauft. „Voriges Jahr haben wir rund 4500 Euro für die Ukraine-Hilfe gespendet.“

