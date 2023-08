„Kein reiner Ausleihort“: Stadtbibliothek versorgt während der Urlaubszeit mit Lesestoff

Von: Franziska Konrad

Ein Sitzplatz, umgeben von Spielen und Büchern: Die Stadtbibliothek Geretsried soll nicht nur ein Ort zum Medien ausleihen, sondern auch zum Lesen und Entspannen sein. Genau dafür sorgt Bibliotheksleiterin Hannah Vogel (29). © sabine Hermsdorf-hiss

In einer Serie porträtiert unsere Zeitung Menschen, die dafür sorgen, dass es im Sommer bei uns läuft. Heute: Hannah Vogel - Chefin der Geretsrieder Stadtbibliothek.

Geretsried – Familien, die sich vor der Fahrt in den Urlaub körbeweise mit Büchern, Hörbüchern und Spielen eindecken: Das erlebt Hannah Vogel derzeit in der Stadtbibliothek. Auch während der Sommerferien versorgt die Bibliotheksleiterin die Geretsrieder mit Lesestoff. „Wir merken definitiv, dass mehr ausgeliehen wird. Aber die Benutzerzahlen sind stabil“, berichtet die 29-Jährige. Was ihr ebenso auffällt: In der Urlaubszeit haben die Leute mehr Ruhe, „und nehmen sich mehr Zeit, um unsere ganzen Medien durchzustöbern“.

Stadtbibliothek Geretsried: Krimis und Thriller in der Urlaubszeit heiß begehrt

Was die gebürtige Münchnerin besonders freut: Für einige Familien wird der gemeinsame Besuch in die Bücherei „fast als Ausflug wahrgenommen“. Dort angekommen, sticht ein Bereich mit schwarzen Regalen und roten Sitzgelegenheiten in der Einrichtung besonders hervor: Hier befindet sich – passend zu den teils düsteren Geschichten – die Krimiabteilung.

Diese ist momentan heiß begehrt. Viele Leser greifen zur Entspannung offenbar gerne zum Krimi oder Thriller. „Vielleicht, weil die Bücher so spannend sind, dass man sie nicht mehr weglegen kann. Und gerade im Urlaub lässt sich das ja machen“, mutmaßt Vogel.

Zwar wird die Bibliothek von allen Altersklassen genutzt, knapp die Hälfte davon sind jedoch Kinder und Jugendliche. Auch Hannah Vogel selbst ist viel mit Büchern aufgewachsen. „Man hat einfach so viele Möglichkeiten, in andere Welten und Zeiten einzutauchen und kann so viel Spannendes erleben“, schwärmt sie.

Geretsried: Hannah Vogel ist Leiterin der Stadtbibliothek - „Arbeitsstimmung hier ist super“

Schon als Schülerin arbeitete die in Wolfratshausen aufgewachsene Bibliothekarin ehrenamtlich in der dortigen Stadtbücherei. Nach ihrem Studium des Bibliotheks- und Informationsmanagements in Stuttgart, und diversen Zwischenstationen in Köln, München und Pullach landete sie schließlich in Geretsried.

Seit Januar 2022 leitet sie dort die größte Bibliothek im Landkreis. Mit ihren 29 Jahren ist die Wolfratshauserin derzeit die Älteste in dem fünfköpfigen Team. „Wir sind ein junges und motiviertes Kollegium. Die Arbeitsstimmung hier ist super. Das macht einfach Spaß.“

Wir sind ein junges und motiviertes Kollegium. Die Arbeitsstimmung hier ist super. Das macht einfach Spaß.

Für gewöhnlich startet Vogel ihren Arbeitstag mit Kaffeekochen. Augenzwinkernd fügt sie hinzu: „Ich bin nämlich eine der wenigen Kaffeetrinker hier.“ Im Anschluss verschafft sie sich einen Überblick über die Mails –dann geht’s los.

Ihre Arbeitstage sind sehr unterschiedlich getaktet. Mal ist sie im Ausleihservice eingesetzt, Mal trifft sie die Auswahl für neue Medienanschaffungen oder organisiert verschiedene Veranstaltungen in der Bibliothek. Genau diese Vielfältigkeit liebt Vogel an ihrem Beruf. In den vergangenen Jahren haben sich die Bibliotheken teilweise sehr verändert.

Stadtbibliothek Geretsried: „Inzwischen weit davon entfernt, ein reiner Ausleihort zu sein“

„Inzwischen sind wir weit davon entfernt, ein reiner Ausleihort zu sein.“ Stattdessen soll die Bibliothek ein Ort sein, an dem man gerne Zeit verbringt – zum Lesen, Lernen und Spielen. In Geretsried scheint dieses Konzept anzukommen. „Wir bekommen oft positives Feedback.“

Das Schönste ist, wenn Kinder nach einer Schulführung gleich am Nachmittag noch einmal mit ihren Eltern kommen, weil sie ihnen unbedingt die Bibliothek zeigen wollen. Das bestätigt mich in meinem Job.

Am Ende eines Arbeitstags sind es allerdings oft die kleinen Dinge, an die sich Vogel zurückerinnert: „Das Schönste ist, wenn Kinder nach einer Schulführung gleich am Nachmittag noch einmal mit ihren Eltern kommen, weil sie ihnen unbedingt die Bibliothek zeigen wollen. Für mich ist das ein super Gefühl. Das bestätigt mich in meinem Job.“ kof

Info

Viele Menschen im Landkreis tragen dazu bei, damit’s im Sommer läuft. Unsere Zeitung stellt in loser Reihenfolge einige davon vor. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, jemanden kennen, der mit dafür sorgt, dass es bei uns läuft – schreiben Sie einfach eine E-Mail an: redaktion@isar-loisachbote.de

