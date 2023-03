Schluss mit Schleichweg: Stadt gestaltet Rathauskreuzung um

Von: Susanne Weiß

Ketten statt Leitbaken: Die Stadt gestaltet die Rathauskreuzung neu. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadt optimiert die Optik an der Rathauskreuzung in Geretsried. Die Abkürzung an der Tiefgarage ist für Radfahrer und Fußgänger nicht mehr möglich.

Geretsried – Seit es eine zentrale Tiefgarage in der „Neuen Mitte“ gibt und die Stadt den Karl-Lederer-Platz umgestaltet hat, macht der Fuß- und Radweg entlang der B11 einen Schwenk und kreuzt die Straße auf Höhe der Graslitzer Straße. Im Grunde ist das ein Umweg, den bislang nicht jeder akzeptiert hat. Regelmäßig kürzten Fußgänger den Weg ab und huschten vor der Tiefgaragenrampe vorbei. Sogar Radfahrer hoben ihr Gefährt über die Leitbaken im Boden.

Ketten versperren Abkürzung für Radfahrer an Rathauskreuzung in Geretsried

Damit ist jetzt Schluss. Die ersten weißen Leitpfosten mit roten Ketten zwischen der Ein- und Ausfahrspur sind montiert. Diese Woche soll die Maßnahme abgeschlossen werden, teilt Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried, mit. Dass die Querung vor der Tiefgaragenrampe damit erschwert, beziehungsweise unterbunden wird, sei durchaus beabsichtigt. „Dass sie in der Vergangenheit illegalerweise missachtet wurde, ändert nichts daran, dass die Regel Gültigkeit hat“, betont Loibl. Der Schwenk des Fuß- und Radwegs um die Tiefgarageneinfahrt sei aus Sicherheitsgründen von Anfang an so vorgesehen, mit Verbänden und Behörden abgestimmt und entsprechend eingezeichnet worden.

Grund für das neue Inventar ist aber auch der Versuch, die Kreuzung weniger nach Baustelle aussehen zu lassen. „Wir wollen alle Provisorien zurückbauen, so weit es geht“, erklärt Loibl. Die Stadt sei laufend in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde, um Optik und Sicherheit in Einklang zu bringen. „Wir wollen, dass das Zentrum gut angenommen wird und einladend aussieht.“

Rathauskreuzung in Geretsried soll weniger nach Baustelle aussehen

So habe die Stadt nun auch die Erlaubnis, die gelben Bodensockel an der Kreuzung zurückzubauen. Sie weisen Autofahrern, die von der B11 kommen oder auf die B11 wollen, den Weg. Bleiben werden aber die weiß-roten Fähnchen in reduzierter Form. „Sie werden im Abstand von zwei Metern direkt auf der weißen Fahrbahnmarkierung montiert“, sagt Loibl. Das sei eine deutliche optische Veränderung, verhindere aber dennoch das Überfahren des Bereichs.

Umgesetzt wird diese Umgestaltung „sobald es die Witterung zulässt“, so der Pressesprecher. Gemeinsam mit der Maßnahme soll auch das beschädigte Fundament der Ampelanlage erneuert werden. Einer der Ampelarme wurde im Winter notdürftig befestigt, nachdem ein Auto versehentlich dagegen gefahren war.

Stadt Geretsried will Rathauskreuzung immer weiter optimieren

Bei den optischen Verbesserungen handelt es sich nicht um eine investive Maßnahme, sondern eine Unterhaltsmaßnahme, betont Loibl. Die Kosten ließen sich nicht in Summe beziffern. Die Reparatur der Ampel ist ein Versicherungsfall, einen Teil der Verkehrstechnik befand sich noch im Inventar, anderes zahlt das Rathaus aus dem Straßenunterhalt. „Die Finanzierung streckt sich bereits über zwei Jahre, es gibt viele Einzelrechnungen.“

Die Ampelanlage samt Kreuzung ist bekanntlich ein Provisorium, das Bestand hat, bis die B11 an den Schwaigwaller Hang verlegt wird. Solange bleibt es beim Status quo. Aber „wir optimieren immer weiter“, versichert Loibl. So sei die Stadt noch in Gesprächen, was das Hinweisschild anbelangt, das Autofahrern aus dem Zentrum kommend mitteilt, dass es in die eine Richtung nach Innsbruck 96 Kilometer, in die andere Richtung nach München 37 Kilometer sind. Es steckt nach wie vor in einem Baustellensockel. sw

