Kicker greifen zu Hammer und Pinsel: Fußballer des TuS Geretsried haben marode Kabinen runderneuert

Von: Elena Royer, Rudi Stallein

Bleibt bis auf Weiteres gesperrt: die Tribüne im Geretsrieder Isarau-Stadion. © Rudi Stallein

Die Fußballer des TuS Geretsried haben die Kabinen im Isarau-Stadion runderneuert. Dort ist aktuell auch die Tribüne gesperrt. Was dahintersteckt, erklärt Ute Raach, die Geschäftsleiterin im Rathaus.

Geretsried – Seit mehr als zwei Wochen sorgt ein Absperrgitter im Isarau-Stadion für Aufsehen. Das gut zwei Meter hohe Geflecht umspannt die komplette überdachte Gegentribüne. „Vielleicht besteht Einsturzgefahr“, mutmaßt Fußball-Abteilungsleiter Ibro Filan und gibt grinsend zu erkennen, dass ihm Genaueres nicht bekannt ist. Fakt ist, dass für die Tribüne derzeit offensichtlich ein Betretungsverbot besteht, auch wenn darauf nicht explizit durch entsprechende Schilder hingewiesen wird – was schlanke Fußballfans schon mal dazu animierte, auf dem Bauch unter dem Gitter hindurch zu robben. Ein Anruf im Rathaus der Stadt Geretsried bringt Klarheit. „Die Tribüne ist bis auf Weiteres gesperrt“, bestätigt Geschäftsleiterin Ute Raach.

Isarau-Stadion: Überprüfung des Tribünendachs wurde veranlasst

Der Grund: Im Rahmen einer regelmäßig wiederkehrenden Kontrolle sei die Anlage in Augenschein genommen und im Anschluss eine Überprüfung des Tribünendachs veranlasst worden. Vor allem im Hinblick auf mögliche Gefahren durch Schneelast im nächsten Winter. „Außer dem Dach werden auch die Stufen und Treppenanlagen überprüft“, so Raach. Ein Statik- und ein Ingenieurbüro seien mit der Untersuchung beauftragt worden. „Die sollen sich Gedanken machen, wie beispielsweise der Unterbau saniert werden kann et cetera.“ Sie gehe davon aus, „dass im Herbst entsprechende Ideen vorgelegt werden und erforderliche Maßnahmen durchgeführt werden können“, so die Geschäftsleiterin. Raach: „Bis dahin wird die Tribüne aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben.“ Ein genauer Zeitpunkt sei jedoch momentan noch ungewiss.

Wer will fleißige (Hobby-) Handwerker sehen? Die Fußballer des TuS Geretsried zimmerten unter anderem neue Regale und Bänke. © Emilie Rottmüller

Katakomben erstrahlen in neuem Glanz

Dies ist nicht die einzige Baustelle im Isarau-Stadion. So blitzen auf der Haupttribüne seit ein paar Wochen neue Edelstahl-Handläufe und Treppengeländer. Ob, wie gemunkelt wird, die Holzbänke demnächst durch moderne Sitzschalen ersetzt werden, konnte Geschäftsleiterin Raach auf Nachfrage unserer Zeitung nicht bestätigen. In neuem Glanz erstrahlen bereits seit diesem Frühjahr die Katakomben unter dem Vereinsheim. Die Sanierung des maroden Kabinentrakts schaffte es ob des miserablen Zustands zwar immer wieder mal auf die Tagesordnung einer Stadtratssitzung und auf die To-Do-Liste von Sportreferent Wolfgang Werner. „Aber mehr als Lippenbekenntnisse hat’s bisher nicht gegeben“, stellt Fußball-Abteilungsleiter Ibro Filan fest. Sanierung? Fehlanzeige. Deshalb nahmen die TuS-Kicker sich der Sache selbst an. „Die Kabinensituation war beschämend, da musste einfach etwas passieren“, sagt Mannschaftsbetreuer Uwe Zeilinger, der die vereinsinterne Arbeitskolonne mobilisierte. „Die Mannschaft hat gleich ja gesagt, als der Uwe vorgeschlagen hat, das selbst in die Hand zu nehmen“, erklärt der ehrenamtliche Bauleiter Fabio Pech. „Jeder hat Vorschläge gemacht, wir wollten was umgestalten, aber es so einfach wie möglich hinkriegen.“

Grün und Schwarz: Beim frischen Anstrich des Kabinentrakts griffen die Kicker natürlich zu den Vereinsfarben des TuS Geretsried. © Emilie Rottmüller

„Eine schöne Teambuilding-Maßnahme“: Fußballer haben gezimmert und gestrichen

Zwei Monate lang wurde der Putz von den Wänden geklopft, wurden neue Bänke gezimmert und gestrichen, Garderoben erneuert, Regalbretter zugeschnitten und verschraubt. „Ursprünglich wollten wir nur die TuS-Kabinen ein bisschen schöner machen, aber dann haben wir gleich alle Kabinen gemacht“, bilanziert Pech, der auf das Ergebnis zurecht Stolz ist. Zum Schluss bekam der ganze Trakt einen neuen, abwaschbaren Anstrich. Der Hauptgang präsentiert sich nun in den Vereinsfarben Grün und Schwarz, an den Kabinenwänden gibt es dazu noch einen weißen Streifen in der Mitte. „Das war eine schöne Teambuildingmaßnahme im Winter, wo sich die Jungs eh nicht so viel sehen“, sagt Fußballchef Filan schmunzelnd. „Und es ist super geworden, echt toll.“

Auch das Isarau-Mehrzweckgebäude wurde renoviert Auch das Isarau-Mehrzweckgebäude erstrahlt bald in neuem Glanz. Wie Marianne Hagl vom Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Anfrage mitteilt, wurde im Saal im Obergeschoss die Holzverkleidung an den Wänden sowie an der Decke entfernt und anschließend eine Gipskarton-Decke montiert. Zudem seien in Saal, Flur und Treppenhaus Malerarbeiten durchgeführt und die Beleuchtung auf LED umgerüstet worden. „In Saal und Flur wurde ein neuer Bodenbelag verlegt“, berichtet Hagl. „Der alte PVC-Boden war bereits an mehreren Stellen verschlissen und auch an der Elektroinstallation mussten Ausbesserungen vorgenommen werden.“

Da diese Arbeiten ohnehin notwendig waren, habe es sich angeboten, den Umfang zu erweitern und zusätzlich eine optische Aufwertung und Modernisierung durchzuführen, heißt es aus dem Rathaus. „Die Arbeiten sind in den letzten Zügen, vermutlich kann der Saal im Laufe der kommenden Woche wieder freigegeben werden“, erklärt Hagl. Da neue Tische und Stühle für den Saal erst im Oktober geliefert werden, müsse vorerst noch das alte Mobiliar genutzt werden.

In einem weiteren Bauabschnitt, der laut Hagl aber erst für Anfang 2024 geplant ist, werden auch die sanitären Anlagen im Obergeschoss saniert. Hierzu müsse auch in den Toiletten der Altentagesstätte im Erdgeschoss gearbeitet werden, wie Hagl berichtet. „Die Nutzer werden vorher benachrichtigt“, so die Rathaus-Mitarbeiterin. oy

