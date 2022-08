Ein Heim für alle Felle: Kinder besuchen heimatlose Tiere – die Freude lag auf beiden Seiten

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Nichts zu meckern: Am Ziegengehege durften die Kinder Brot verfüttern. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Tiere im Josefa-Burger-Tierheim bekamen Besuch: Kinder des Ferienpasses leisteten den Bewohnern Gesellschaft. Das war auch für die Tiere eine willkommene Abwechslung.

Gelting – Wozu gibt es eigentlich ein Tierheim? Dieser Frage gingen etwa 20 Ferienpasskinder im Geltinger Josefa-Burger-Tierheim nach. Das etwa dreimonatige Katzenkind schmiegt sich erwartungsvoll an das Gitter des Außengeheges. „Natürlich könnt Ihr es streicheln“, sagt Kristina Wölm, die die Besucher zusammen mit Kerstin Konrad durch die Einrichtung führt. Die Frauen kennen das Schicksal der Tiere. Das Kätzchen „wurde in Geretsried ausgesetzt“, berichtet Wölm. „Kurz darauf wurde in der Nähe noch ein zweites gefunden. Wir vermuten, dass sie Geschwister sind.“

Ein Heim für alle Felle: Kinder besuchen heimatlose Tiere – die Freude lag auf beiden Seiten

Sich um ausgesetzte und vernachlässigte Tiere zu kümmern gehört zu den Aufgaben des Tierheims. „Oder, wenn jemand seinen Hund oder seine Katze so schlecht behandelt, dass man sie ihm wegnehmen muss“, erklärt Konrad. „Ebenso wie Tiere, die zum Beispiel nach einem Unfall gefunden wurden und sich noch keinem Besitzer zuordnen lassen.“ Apropos verletzte Tiere: Sie werden oftmals von der Polizei gebracht. „Die Beamten sind alle total nett“, lobt Wölm die Zusammenarbeit. „Sie helfen uns sogar, wenn wir ein Tier in die Klinik bringen müssen und von uns gerade keiner weg kann.“

Hund, Katze und weiteres Kleintier – auch Ziegen und Gänse bekommen ein Zuhause

Neben Hunden, Katzen und Kleintieren haben in Gelting auch Ziegen und Gänse ein Zuhause gefunden. „Die sind unsere Alarmanlage“, sagt Konrad und deutet auf das Federvieh, das die Besucher an seinem Wasserbecken begrüßt. „Wenn sie jemanden sehen, schnattern sie laut.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.

Haustiere bei Kindern beliebt: Die Jugendgruppe des Tierheims ebenfalls

Die Kinder sind begeistert. Fast alle haben Zuhause tierische Gefährten. „Ich habe fünf Hasen und zwei Katzen“, sagt Felix. Jonna freut sich darauf, dass sie bald ein Aquarium bekommt, „sogar mit Guppys“. Konrad und Wölm werben derweil für die Jugendgruppe des Tierheims, der Kinder ab neun Jahren beitreten können. „Mist“, ärgert sich Jonna, „noch ein Jahr warten.“

Tiere mit Respekt behandeln: Kinder sind „die Tierschützer von morgen“

Die beiden Frauen freuen sich über das Interesse der jungen Besucher. „Jemand, der mit Tieren aufwächst und sich für sie interessiert, hat ein ganz anderes Verhältnis zu ihnen. Das sind die Tierschützer von morgen.“ In diese Richtung geht auch der Rat, den die Kinder mit auf den Heimweg bekommen: „Behandelt Tiere immer mit Respekt. Sie haben Euch so viel zurückzugeben.“

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.