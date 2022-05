Kinder- und Jugendtag: Die ganze Vielfalt von Geretsried präsentiert sich

Teilen

Nur ein Beispiel aus dem bunten Programm: Showtanz mit dem TuS Geretsried. © Hans Lippert

38 Vereine zeigten am Kinder- und Jugendtag, wie man seine Freizeit sinnvoll verbringt. Hunderte Kinder und Eltern tummelten sich auf dem Gelände.

Geretsried – „Regelmäßiges Riechtraining ist noch besser als Sudoku fürs Oberstübchen“, sagt Christine Böhm vom Gesundheitsamt in Bad Tölz. Wer täglich fünf Minuten an Kräutern, Gewürzen und anderen natürlichen Stoffen schnuppere, bewahre sich seinen Geruchssinn bis ins hohe Alter. Böhm hat an ihrem Stand Liebstöckel – auch als Maggi-Kraut bekannt –, Oregano, Majoran und anderes Grünzeug aufgebaut. Außerdem dürfen die Besucher die Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, bitter und umami anhand von entsprechenden Lebensmitteln testen.

Auch Erwachsene können dazu lernen

Auch als Erwachsener konnte man noch etwas dazulernen am Kinder- und Jugendtag, der am Sonntag nach zwei Jahren Corona-Pause zum 14. Mal rund um das Jugendzentrum Saftladen in Geretsried stattfand. Bei bestem Wetter tummelten sich Hunderte Kinder und Eltern auf dem Gelände. 38 Vereine, Jugendorganisationen und andere Teilnehmer präsentierten sich von ihrer besten Seite.

Vom Ponyreiten bis zum Unterwasserrugby

Die Shetlandponys Liesl und Beauty von Claudia Werner aus Baierlach trugen geduldig ein Kind nach dem anderen auf ihren Rücken über die Wiese am Sportplatz. Die Mitglieder von Angelika Kassners Hundesportfreunden Königsdorf ließen ihre Border Collies Tänzchen und Kunststücke vollführen. Axel Freitel, Chef des Tennisclubs Geretsried, gab Gratis-Schnupperstunden. Die Frauen vom Pfadfinderverein „Wilde Rose“ klebten Glitzer-Tattoos auf unzählige Unterarme. Beim Verein „Nagel und Faden“ konnte man Schmuckkästchen verzieren oder Miniatur-Maibäume basteln, und im Hallenbad lud der Tauchclub Oberland zu einer Probestunde im Tauchen oder Unterwasserrugby ein.

„Schauen Sie sich zusammen mit Ihren Kindern an, was es alles an Freizeitaktivitäten in Geretsried gibt“, ermunterte Bürgermeister Michael Müller in seinem Grußwort die Besucher. Die Stadt organisiert den beliebten Familientag gemeinsam mit dem Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA). Dessen Geschäftsführer Rudi Mühlhans freute sich, „dass sich endlich wieder was rührt“.

Seine Ehefrau Tini Schwarm trug ebenfalls zum Gelingen des Aktionstags bei. Mit der Frauengruppe von TRIGG, einer traumapädagogischen Intensivgruppe für geflüchtete Menschen, führte sie orientalische und moderne Tänze auf. Zur Musik und Choreografie von Popstar Shakira ließen die Teilnehmerinnen unterschiedlicher Nationalitäten – überwiegend jedoch Afrikanerinnen – und unterschiedlichen Alters temperamentvoll die Hüften kreisen. Seit vergangenem Herbst betreut Schwarm die Gruppe im Rahmen ihres Praktikums als Studentin der Sozialen Arbeit. „Der Tanz wirkt nicht nur wohltuend auf den Körper und seine Organe, sondern schenkt auch Freude und stärkt das seelische Wohlbefinden“, erklärte sie.

Vereine betreiben Nachwuchswerbung

Die Vereinsvertreter nutzten den Kinder- und Jugendtag, um Nachwuchswerbung zu betreiben. Der TC Geretsried ist zwar der größte Tennisverein im Landkreis, „aber junge Neuzugänge können auch wir immer brauchen“, sagte Axel Freitel. Am Stand des Jugendrotkreuz, an dem die Besucher Organe wie Herz und Nieren möglichst schnell an der richtigen Stelle in eine Plastikpuppe einbauen mussten, würde man sich ebenso über junge Mitglieder freuen wie beim Technischen Hilfswerk oder bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Als Ansporn erhielten die Kinder und Jugendlichen Stempelkarten. Für jede durchlaufene Station bekamen sie einen Stempel und mit der vollen Karte ein Getränk oder Essen aus dem reichhaltigen Angebot. Die 14-jährige Klora aus Gelting hätte diese zusätzliche Motivation gar nicht gebraucht: „Ich hätte auch so alles ausprobiert. Ich finde es megaspannend, was es in Geretsried und Umgebung alles gibt“, meinte sie nach dem Basteln bei „Nagel und Faden“ und bevor sie beim Showtanz des TuS Geretsried vorbeischaute.

tal

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.