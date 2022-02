Kinderbetreuung in Geretsried: Anmeldung für Kitas läuft

Von: Sabine Schörner

Ran an die Plätze: Die Anmeldung für die Kitas läuft. © dpa

Geretsrieder Familien können ihr Kind über das Elternportal „Little Bird“ für das neue Kinderbetreuungsjahr anmelden. Das Verfahren läuft.

Geretsried – Eine wichtige Nachricht für Familien mit Kindern: Das Anmeldeverfahren für das Kinderbetreuungsjahr 2022/2023 hat begonnen. Das teilt die Stadt Geretsried mit. Ab sofort kann der Nachwuchs direkt über das Elternportal „Little Bird“ bei der jeweiligen Wunsch-Einrichtung angemeldet werden. Nach personalisierter Registrierung und Anmeldung unter https://portal.little-bird.de/Suche/Geretsried haben Eltern die Möglichkeit, von zu Hause aus Platzanfragen an die gewünschten Einrichtungen zu stellen – bis zu drei Anfragen parallel.

Falls Eltern keine Möglichkeit zu einer Online-Registrierung haben, liegt in der Stadtverwaltung, Fachbereich Familie, Soziales & Sport, am Karl-Lederer-Platz 18 ein Anmeldeformular für die Einrichtungen bereit. Es kann dort während der Öffnungszeiten abgeholt werden. Diese sind Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr, Dienstag von 14 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Das diesjährige Anmeldeverfahren endet am 15. März. Bis dahin muss die Registrierung über „Little-Bird“ vorgenommen beziehungsweise das Anmeldeformular bei der Stadtverwaltung abgegeben werden.

Wer sich noch nicht für eine Kindertagesstätte entschieden hat, hat in den nächsten Wochen Gelegenheit, die einzelnen Einrichtungen zu kontaktieren und sich über deren Konzept zu informieren. sas

Alle Kindertagesstätten im Überblick

Geretsried Stein:



• Caritas-Kindertagesstätte, Angebot: Kindergarten- und Integrationsplätze, Steiner Ring 83, Telefon 0 81 71/ 3 14 49, E-Mail Steiner-Ring-Ger@caritasmuenchen.de.

• KiTa der Diakonie, Angebot: Kindergarten- und Integrationsplätze, Steiner Ring 159, Telefon 0 81 71/92 55 73, E-Mail kita@diakonie-oberland.de.

Geretsried Mitte:



• AWO-Kinderhaus „Bärenbande“, Angebot: Krippe-, Kindergarten-, Hort- und Integrationsplätze, Robert-Schumann-Weg 7, 82538 Geretsried, Telefon 0 81 71/3 23 11, E-Mail baerenbande.geretsried@kita.awo-obb.de.

• Caritas-Kindertageseinrichtung „Die Buntstifte“, Angebot: Krippen-, Kindergarten- und Integrationsplätze, Adalbert-Stifter-Straße 56, Telefon 0 81 71 / 48 30 20, E-Mail Buntstifte-Ger@caritasmuenchen.de.

• Caritas-Hort, Angebot: Hortplätze, Johann-Sebastian-Bach-Straße 4, Telefon 0 81 71/48 30 20, E-Mail Buntstifte-Ger@caritasmuenchen.de.

• Caritas-Kindergarten Blechkiste, Angebot: Kindergarten- und Integrationsplätze Robert-Schumann-Weg 2b, Telefon 0 81 71/4 80 88 60, E-Mail Blechkiste-Ger@caritasmuenchen.de.

• Champini-Sport- und Bewegungs-Kita JAngebot: Krippen- und Kindergartenplätze, Jeschkenstraße 103, Telefon 0 81 71/ 482 48 20 E-Mail: Huelya.Aktas@champini.de.

• Großtagespflege Erlennest, Neuer Platz 14, Telefon 0 15 25/3 02 24 13, E-Mail: erlennest@erle-erlebnis-lernen.de.

• Kinderland Geretsried, Angebot: Krippen- und Kindergartenplätze, Künnekeweg 5, Telefon 0 80 20/90 82 20, E-Mail mail@kinderland-weyarn.de.

Geretsried-Gartenberg:



• Caritas-Kindergarten Arche Noah, Angebot: Kindergarten- und Integrationsplätze, Graslitzer Straße 15, Telefon 0 81 71/98 30 70 E-Mail Arche-Noah-Ger@caritasmuenchen.de.

• Caritas-Haus für Kinder, Angebot; Kindergarten- und Hortplätze, Isardamm 14, Telefon 0 81 71/3 85 20 00, E-Mail Haus-fuer-Kinder-Ger@caritasmuenchen.de.

• Evangelischer Kindergarten am Glockenturm, Angebot: Kindergarten- und Integrationsplätze, Telefon 0 81 71/9 97 35 61, E-Mail kiga.geretsried@elkb.de.

• Johanniter-Kinderhaus „Zwergenland“, Angebot: Krippen- und Kindergartenplätze, Johannisplatz 4 a, Telefon 0 81 71/9 19 88 91, E-Mail kinderhaus.geretsried@johanniter.de.

• Kinderland Gartenberg, Angebot: Krippen- und Kindergartenplätze, Adalbert-Stifter-Straße 7, Telefon 0 80 20/90 82 20, E-Mail mail@kinderland-weyarn.de.

• Kindertagesstätte Heilige Familie, Angebot: Kindergarten- und Hortplätze, Johannisplatz 21, Telefon 0 81 71/68 64, E-Mail hl-familie.geretsried@kita.erzbistum-muenchen.de.

• Waldkindergarten Isartal e.V. Angebot: Kindergartenplätze, Böhmwiese Telefon 01 72/9 34 03 33, E-Mail schretzenmayr@web.de.

• Waldorfkindergarten Isartal, Angebot: Kindergartenplätze, Malvenweg 2- 4, Telefon 0 81 71/2 45 30 00, E-Mail Verwaltung@waldorfschule-isartal.de.

Geretsried Gelting:



• Caritas-Kindergarten St. Benedikt, Angebot: Kindergarten- und Integrationsplätze, Leitenstraße 4, Telefon 0 81 71/1 74 64, E-Mail St -Benedikt-Ger@caritasmuenchen.de.

• Temenos-Familienhaus, Angebot: Krippen-, Kindergarten-, Hort- und Integrationsplätze, Buchberger Straße 26, Telefon 0 81 71/5 29 43 60, E-Mail: info@temenos.haus.