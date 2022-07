100 Kinder auf Warteliste: SPD fordert städtische Betreuungseinrichtung

Von: Peter Herrmann

Wünschen sich ein Ende des Betreuungsnotstandes: SPD-Ortsvorsitzender Martin Bruckner (2. v. re.) und KJFV-Vorsitzender Reiner Berchtold (4. v. re.). © Hans Lippert

Die Betreuungssituation ist angespannt: Etwa 100 Kinder stehen auf der Warteliste. Der SPD-Ortsverband will mit einer städtischen Einrichtung Abhilfe schaffen.

Geretsried – Eine alarmierende Zahl präsentierte Martin Bruckner beim SPD-Stadtgespräch am Sonntag in der Gaststätte Isarwinkel. „Derzeit stehen etwa 100 Kinder auf der Warteliste für Betreuungseinrichtungen“, berichtete der Ortsvorsitzende.

Gabriele Poch, Erziehungsleiterin im Tagesheim einer Münchner Grundschule, sieht Handlungsbedarf bei der Stadt Geretsried. Denn in der Kommune gibt es bisher nur kirchliche und privat finanzierte Kinderbetreuungseinrichtungen. Städtische Trägerschaftsmodelle, wie sie beispielsweise in Wolfratshausen praktiziert werden, hält sie für sinnvoll.

Kinderbetreuung in Geretsried: SPD fordert städtische Trägerschaft

Reiner Berchtold, ehemaliger Bürgermeister der Nachbarstadt und dort mittlerweile Vorsitzender des Kinder- und Jugendfördervereins (KJFV), gab ihr Recht. „Es ist gut, wenn die Stadt viel in eigener Hand hat“, meinte er. Denn Tarifverträge im öffentlichen Dienst seien ein attraktives Lockmittel für Fachpersonal, das derzeit knapp sei. Berchtold regte eine interkommunale Zusammenarbeit mit Geretsried an und verwies darauf, dass der KJFV neben Wolfratshausen mittlerweile auch die Schulkinderbetreuung in Icking, Münsing und Egling übernommen hat. „Dadurch können wir bei Personalausfällen schnell und flexibel reagieren“, sagte Berchtold.

Bernhard Lorenz, ehemaliger Lehrer am Gymnasium Geretsried, befürwortet aufgrund der Leistungsfähigkeit des KJFV eine Zusammenarbeit. Zunächst aber gelte es für die Genossen, einen Antrag für den Stadtrat zu formulieren, dass städtische Kinderbetreuungseinrichtungen geschaffen werden müssen.

„Wenn wir nichts tun, haben wir in einigen Jahren 600 Kinder auf den Wartelisten stehen“

Berchtold verwies auf die Notwendigkeit, Wohnraum für das Betreuungspersonal anzubieten. Betriebswohnungen, wie sie beispielsweise das AWO-Demenzzentrum in Wolfratshausen plant, seien der richtige Ansatz.

Dass diese Maßnahmen Geld kosten, ist den SPD-Mitgliedern bewusst. „Die Kosten kommen aber wieder über Steuereinnahmen rein, wenn die Eltern aufgrund einer längeren Kinderbetreuung mehr arbeiten können“, glaubt Andreas Vetter. Als Vater von zwei Kindern und Elternbeiratsvorsitzender an der Isardamm-Grundschule erlebt der Rechtsanwalt den Betreuungsnotstand hautnah. Aufgrund des ab 2026 geltenden Rechtsanspruchs für die Schulkinderbetreuung und der steigenden Einwohnerzahlen in Geretsried drängt nun die Zeit. „Wenn wir nichts tun, haben wir in einigen Jahren 600 Kinder auf den Wartelisten stehen“, warnte Bruckner vor Passivität.

