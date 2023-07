Ein Haus, das viel zu bieten hat: Kindergarten „Arche Noah“ feiert 70. Geburtstag

Kindgerechter Gottesdienst: Diakon Michael Baindl (vorne li.) und Stadtpfarrer Andreas Vogelmeier stellten die Kleinen der „Arche Noah“ in den Vordergrund. © hl

Kürzlich feierte der älteste Kindergarten Geretsrieds, „Arche Noah“, seinen 70. Geburtstag. Mit einem kindgerechten Gottesdienst begingen die Kinder und zahlreiche Gäste das Jubiläum.

Geretsried – Der älteste Kindergarten Geretsrieds feierte am Samstag seinen 70. Geburtstag: der Caritas-Kindergarten an der Graslitzer Straße, der seit 2003 den Namen „Arche Noah“ trägt. Zum Gratulieren kamen zahlreiche Ehrengäste.

Kindgerechter Gottesdienst zum 70. Geburtstag des Kindergartens „Arche Noah“

Die katholischen Pfarrer Andreas Vogelmeier und Michael Baindl hielten einen kindgerechten Gottesdienst im Garten. „Jesus stellte die Kinder in die Mitte der Gesellschaft – das war zur damaligen Zeit alles andere als selbstverständlich“, sagte Stadtpfarrer Vogelmeier. Die Erwachsenen könnten viel lernen von den Kleinen, so zum Beispiel die Neugier und die Freude an den Dingen.

Kindergarten stetig weiterentwickelt, pädagogisches Konzept geblieben

Diakon Baindl baute mit den Mädchen und Buben eine Arche Noah und erinnerte damit spielerisch an die Geschichte aus dem Alten Testament. Zweite Bürgermeisterin Sonja Frank sagte mit Blick auf die wechselvolle Geschichte des Kindergartens, er habe sich stetig weiterentwickelt. Geblieben aber sei das pädagogische Konzept, das immer die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes in den Vordergrund stelle. „Tag für Tag gebt ihr Euer Bestes“, lobte sie die Mitarbeiterinnen, allen voran Anna „Anni“ Gantner, die die Einrichtung seit 31 Jahren leitet.

Leiterin Gantner: Kindergartenzeit sei wichtiger Mosaikstein im Leben

Gantner wiederum bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und mit dem Träger. „Kinder sind Rätsel von Gott und schwerer als alle zu lösen, aber der Liebe gelingt’s“, zitierte sie Friedrich Hebbel. Die Kindergartenzeit sei zwar nur ein Mosaikstein im Leben eines Menschen, jedoch ein sehr wichtiger, so Gantner. Dafür, dass sich alle in dem Haus an der Graslitzer Straße wohlfühlen, sorgt auch der Förderverein unter dem Vorsitz von Leo Kriesmair. Der Verein hilft mit seinen Spenden bei der Anschaffung neuer Spielgeräte, finanziert Ausflüge und spendierte zum Jubiläum den Auftritt eines Clowns, über den sich die Kinder nach all den Reden besonders freuten.

Einrichtung entstand 1946 im Rathaus

Zum Ausklang gab es Spiele, Kaffee und Kuchen, und Anni Gantner verteilte die von ihr erstellte Jubiläumschronik. Darin ist zu lesen, dass der Kindergarten 1946 in einem Sitzungszimmer des Rathauses entstanden war. Eine Betreuerin, Tante Li genannt, kümmerte sich um die Kinder der Lagerbewohner auf der Böhmwiese. Noch im selben Jahr zog die Gruppe in ein von der Caritas gemietetes, kleines Haus an der Kolbenheyerstraße (heute Graslitzer Straße) um. Als Spieltische und Sitzgelegenheiten dienten alte Wirtshaustische und -bänke, die an den Beinen einfach gekürzt wurden.

1962 wurde das Haus erstmals umgebaut: Es gab nun zwei Gruppenräume und einen Garten. Eine Köchin versorgte die damals rund 100 Kinder täglich mit warmem Mittagessen. Um den Richtlinien des Kindergartengesetzes zu entsprechen, musste die Einrichtung 1975 erneut umgebaut werden.

Augenmerk liegt auf Sprache, Lesen sowie Musik und Handarbeiten

2001 entschied die Caritas, dass es sich nicht mehr rentiere, das alte Gebäude nochmals zu sanieren. 2003 – zur 50-Jahr-Feier – wurde das neue, von der Stadt gebaute Haus eingeweiht. Heute betreuen dort acht Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen etwa 35 Kinder, darunter fünf Integrationskinder, in zwei Gruppen. „Wir sind eine kleine Einrichtung, haben aber viel zu bieten“, sagt Gantner. Besonderes Augenmerk werde auf Sprache und Lesen sowie auf Musik und Handarbeiten gelegt. Ausflüge an die Isar und auf die Böhmwiese gehörten ebenso zum Kindergartenalltag wie das unbeschwerte Spielen und Toben im Garten. Von Tanja Lühr

