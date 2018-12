Kinderpornografische Bilder:Urteil gegen Familienvater wird aufgehoben

46-Jähriger hatte kinderpornografische Bilder auf seinem Laptop: Das Landgericht hat ein Urteil gegen Familienvater nun trotzdem aufgehoben.

Geretsried/München– Weil sich auf seinem Laptop kinderpornografische Bilder befanden, war ein Geretsrieder Familienvater im April dieses Jahres zu einer Geldstrafe von 8250 Euro (150 Tagessätze) verurteilt worden. Dagegen legte der 46-Jährige nun erfolgreich Rechtsmittel ein: In der Berufungsverhandlung am Landgericht München II hob Richterin Renate Urban kürzlich das Urteil des Amtsgerichts Wolfratshausen auf. Gegen Zahlung von 3000 Euro an die Staatskasse wurde das Verfahren eingestellt.

„Die Vorwürfe brachen in sich zusammen“, erklärte Verteidiger Andreas Hlavaty kurz und knapp die Entscheidung. Durch Nachforschungen der Kriminalpolizei Heilbronn zu einer Chatgruppe war die Geretsrieder Familie seinerzeit ins Visier der Ermittler gerückt. Im Verfahren kamen jedoch erhebliche Zweifel auf, ob die damals im Chat aufgetauchten kinderpornografischen Bilder identisch waren mit jenen, die auf dem Laptop des Angeklagten gefunden worden waren.

Bei dem Computer handelte es sich um ein Gerät, das der Geretsrieder gebraucht in einem Elektromarkt gekauft hatte. Nach Ansicht der Münchner Richter könne nicht ausgeschlossen werden, dass die von der Anklage erfassten 49 Dateien sich schon auf dem Laptop befunden hatten, als ihn der Angeklagte erwarb.

Was in der zweiten Instanz, anders als am Amtsgericht Wolfratshausen, zu Gunsten des Beschuldigten gewertet wurde: Der Mann hatte schon in der ersten Verhandlung beteuert, er kenne die Fotos nicht und habe sie weder gesehen noch von irgendwo heruntergeladen. Mit der ursprünglichen Strafe von 150 Tagessätzen wäre der Familienvater vorbestraft gewesen. Das bleibt ihm nun erspart, ebenso wie die Gerichtskosten, die zu Lasten der Staatskasse gehen. rst