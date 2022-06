Die 6. Klassen des Gymnasiums Geretsried lassen Olympische Spiele auferstehen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ben Hur hätte seine Freude gehabt: Zu den traditionellen Olympischen Spielen in der Antike gehört seit dem Jahr 680 vor Christus natürlich das Wagenrennen als eigene Disziplin dazu. Statt Vierbeiner spannten die Sechstklässler ihre zweibeinigen Klassenkameraden ein. © Hermsdorf-Hiss

Ein Hauch Antike wehte durch die Turnhalle des Gymnasiums Geretsried. Die 6. Klassen ließen die Olympischen Spiele auferstehen.

Geretsried – Zahlreiche junge Athleten maßen sich hier gegeneinander im Ringen, Waffenlauf, Wagenrennen, Speerwurf, Tauziehen sowie Weitsprung. Wie dieser Schritt in die Vergangenheit möglich war? Schuld daran ist das fächerübergreifende Projekt „Olympische Spiele der 6. Klassen“ des Gymnasiums.

Athleten sind weiß gekleidet

Die Schüler und Lehrkräfte hatten sich im Vorfeld einiges einfallen lassen. „Im Kunstunterricht wurden Buttons gebastelt, die die einzelnen Klassen als Gruppe auszeichnen“, sagt Lehrerin Bettina Priebsch. Diese wiederum benannten sich nach den typischen Stadtstaaten (Polis) des alten Griechenlands – natürlich inklusive Schutzgöttin oder -gott. So kämpften die Olympioniken aus Delphi für Apollo und die Korinther baten Poseidon um Beistand.

Dann wurde es ernst: Die weiß gekleideten Athleten hielten Einzug und sprachen gemeinsam den feierlichen Eid: „Wir schwören, als faire Wettkämpfer zu den Olympischen Spielen zu kommen, die Regeln zu respektieren und in ritterlichem Geiste zu Ehren unserer Nationen und zum Ruhme des Sports teilzunehmen. “

Manche Entscheidung geht haarscharf aus

Dann eröffnete Schulleiter Christoph Strödecke mit den traditionellen Worten „Mögen die Spiele beginnen“ die Wettkämpfe. Die Schüler machten es den Zuschauern und Teamkollegen nicht einfach: So manche Entscheidung ging haarscharf aus – und so mancher einstige Gegner fiel dem Sieger gratulierend um den Hals. Olympia eben.

Wettkämpfe erinnern an Doppeljubiläum

Gleichzeitig erinnerten die Wettkämpfe an ein Doppeljubiläum: 50 Jahre Schulzentrum Geretsried und 50 Jahre Sommer-Olympiade in München. Fotos, die via Beamer auf die Wand projiziert wurden, verbildlichten so auf gelungene Art den Zusammenhang zwischen der Antike, den Spielen im Jahr 1972 in der bayerischen Landeshauptstadt und dem Gründungsjahr der Schule.

