Klettern, tanzen und genießen: Die Siebenbürger Sachsen sind am Kronenfest in Feierlaune

Von: Peter Herrmann

Klettermax: Jakob Meyndt erklomm nahezu mühelos den elf Meter hohen Baum. © Hans Lippert

Das Kronenfest auf der Böhmwiese ist ein „Ausdruck der kulturellen Identität unserer Stadt“, findet Bürgermeister Michael Müller. Es war viel geboten.

Geretsried – Besonders eilig hatte es Jakob Meyndt am Samstagnachmittag. Binnen weniger Sekunden kletterte der kräftige Bursche auf einen etwa elf Meter hohen Baum und setzte sich auf eine aus Eichenlaub, Efeu und Blumen angefertigte Krone. „Mit vollem Glas, nach alter Sitte hier aus der Kronenmitte, für heute und für lange noch, dem Kronenfest ein Lebehoch“, rief Meyndt den zahlreichen Festgästen zu. Nach seiner Rede warf er den unten wartenden Kindern Süßigkeiten zu. Das von der Kreisgruppe der Siebenbürger Sachsen gepflegte Brauchtum hatte damit seinen Höhepunkt erreicht.

Zuvor hatte der Tölzer Dekan im Ruhestand, Martin Steinbach, einen vom Posaunenchor und Chor der Kreisgruppe begleiteten Festgottesdienst geleitet. In seiner Predigt erinnerte der Geistliche an die seit 1764 bestehende Tradition des Kronenfests. Es wird in vielen Orten schon am 29. Juni – dem Namenstag von Peter und Paul – gefeiert. Die aus Laub und Blumen angefertigte Krone gilt als das Sinnbild des Sommers und steht zudem für die Einheit von Glaube, Kirche und Volk. „Das Fest diente den Bauern einst als Motivation für die harte Erntearbeit“, erklärte Steinbach. Mittlerweile habe sich dies laut Bürgermeister Michael Müller gewandelt. „Es ist Ausdruck der Vielfalt und kulturellen Identität in unserer Stadt“, sagte der Rathauschef.

Der Tanz unter der Krone gehört beim Fest der Siebenbürger Sachsen dazu. © hans Lippert

Stadtrat Franz Wirtensohn hatte wie im Vorjahr das Eichenlaub für die Krone gestiftet. Hans Depner und Hermann Gross fuhren am Vortag des Fests gegen 4 Uhr zur Münchner Großmarkthalle, um dort frische Blumen zu kaufen. Am darauffolgenden Samstagmorgen trafen sich weitere 50 ehrenamtliche Helfer auf der Böhmwiese, um Zelte, Bierbänke und Stände aufzubauen. Zur Mittagszeit boten sie dort Baumstriezel, Kaffee, kalte Getränke und Mici an.

Sogar aus Augsburg reisen Tanzgruppen an: Siebenbürger Sachsen feiern ihre Traditionen

Die würzigen Hackfleischröllchen schmeckten auch Ute Brenndörfer, die in ihrer Funktion als Geschäftsführerin der Siebenbürger Sachsen aus München nach Geretsried gekommen war. Eine noch weitere Anreise hatte eine Tanzgruppe aus Augsburg, die gemeinsam mit Geretsrieder Kindern und Jugendlichen in Tracht auftrat. Die Jüngsten waren gerade mal drei Jahre alt.

Drei Generationen für den Erhalt des Brauchtums: Familie Ongert wird in Geretsried geehrt

Kreisgruppenvorsitzende Ursula Meyndt und stellvertretende Kreisgruppenvorsitzende Iris Maurus dankten abschließend der Familie Ongert, die sich mit drei Generationen ehrenamtlich für den Erhalt des Brauchtums engagiert. „Ihr habt wahrlich eine Urkunde verdient“, sagte Meyndt vor der Ehrung. Den späten Nachmittag und die Abendstunden prägten die Blasmusik der Isartaler Adjuvanten und der Tanz unter der Krone mit den Power-Sachsen – ein Bandname, der gut zur Dynamik und Unermüdlichkeit der Kreisgruppe passt.

