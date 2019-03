Klimapolitik: Darum müssen Erwachsene Jugendliche unterstützen

Zur Schulzeit oder nicht: Erwachsene, die heute das Sagen haben, müssen Jugendliche unterstützen, schreibt der Geretsrieder Pfarrer Georg Bücheler in einem Gastbeitrag.

Geretsried - „Wenn wir mal das Sagen haben, ist es zu spät.“ Im Gespräch mit Jugendlichen aus unserer Gemeinde hörte ich diesen Satz. Wir diskutierten über „Friday for future“. Ich habe den Eindruck, als ob wir uns zum ersten Mal damit auseinandersetzen, ob es Sinn oder Unsinn ist, dass junge Menschen für ihre Zukunft auf die Straße gehen.

+ Georg Bücheler ist evangelischer Pfarrer in Geretsried. „Ist schon gut, aber nicht in der Schulzeit“, sagen die einen. „Das ist die einzige Möglichkeit, uns Gehör zu verschaffen“, sagen die Jugendlichen. Welches Misstrauen gegenüber der Erwachsenenwelt, den Politikern und Lobbyisten steckt in dieser Aussage. Junge Menschen müssen zu illegalen Mitteln greifen, um ernst genommen zu werden. Ich habe die Sorge, dass diese Diskussion um Unterrichtsschwänzen oder nicht das Anliegen der jungen Menschen erstickt. Sie muss nur lange genug geführt werden.

Schon wieder ist vergessen oder vielleicht noch gar nicht im Bewusstsein, dass diese jungen Menschen, auch aus unseren Städten und dem Landkreis, in der langen und guten Tradition stehen, dass Jugendliche in der Klimapolitik schon seit Jahrzehnten ihre Stimme erhoben haben. 1992 sagte die zwölfjährige Severn Suzuki beim Klimagipfel in Rio de Janeiro: „Wenn wir erwachsen sind, werden wir die Folgen des Klimawandels am eigenen Leib erleben. Ich bin nur ein Kind, aber ich weiß, dass wir eine Familie mit fünf Milliarden Mitgliedern sind. Noch mehr ‚wir‘ sind 30 Millionen Arten, und Grenzen und Regierungen werden daran nie etwas ändern. Ich bin nur ein Kind, und doch weiß ich, dass wir alle im selben Boot sitzen und als eine gemeinsame Welt an diesem einen Ziel arbeiten sollten.“ Wenn ich heute Demo-Plakate lese wie „Opa, was ist ein Schneemann?“ oder „Das Klima ist aussichtsloser als unser Mathe-Abi“, klingen die Worte von Severn Suzuki wie eine bittere Wahrheit, die nicht gehört wurde.

Wir als Erwachsene, die wir heute das Sagen haben, müssen diese Jugendlichen unterstützen, fernab von allen Diskussionen ob zur Schulzeit oder nicht. Denn sie rufen wieder einmal eine Bewegung ins Leben, die nicht nur Aktivisten, sondern auch bislang desinteressierte Jugendliche für den Klimaschutz motiviert. Und sie wissen dabei genau, dass dies ein weit gestecktes Ziel ist und ihre Generation erst in mehr als 15 Jahren auf Entscheider-Positionen sitzen wird. Vermutlich zu spät, um die größten Auswirkungen noch aufzuhalten. Aber sie erheben ihre Stimme.

Wenn unsere Kinder und Jugendlichen uns Erwachsene fragen – genau das machen sie –, wenn sie auf die Straße gehen, dann müssen wir offen und ehrlich sein und mit ihnen gemeinsam um Antworten ringen. Und es sollte deutlich spürbar werden, dass dieses Ringen nicht Antworten sind, die geprägt sind von Angst vor politischem und wirtschaftlichem Machtverlust. Sie müssen Geländer sein, an dem wir uns miteinander wirklich festhalten können. Sich fragen lassen heißt, in der Frage, auch in den Zweifeln, auch in den Anklagen, auch im Fernbleiben vom Unterricht die Bitte heraushören, die Bitte um ernst gemeinte Hilfe.

Georg Bücheler