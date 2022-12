Koch (28) auf Heimweg in Geretsried verprügelt: Polizei fahndet nach fünf Männern

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Der Rettungsdienst versorgte den 28-jährigen Geretsrieder nach dem Angriff einer fünfköpfigen Gruppe auf den Koch. © Symbolfoto/dpa

Ein 28 Jahre alter Geretsrieder ist von fünf jungen Männern angegriffen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Geretsried - Von wegen friedliche Adventszeit: Am frühen Sonntagmorgen ist ein 28 Jahre alter Geretsrieder vor einem Nachtclub an der Lausitzer Straße in Geretsried von einer Gruppe ihm unbekannter Männer angegriffen worden. Der Koch, der auf dem Weg nach Hause war, erlitt laut Polizei bei der Attacke Verletzungen im Gesicht.

Koch (28) auf Heimweg in Geretsried verprügelt: Polizei fahndet nach fünf Männern

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 5.20 Uhr. Das Opfer, ein Ungar, gab zu Protokoll, dass er „unvermittelt und ohne eigenes Hinzutun“ von einer fünfköpfigen Gruppe „körperlich angegangen“ worden sei. Die Männer schlugen gemeinsam auf den 28-Jährigen ein, ließen ihn anschließend verletzt zurück und konnten unerkannt flüchten.

Prügelattacke: Opfer erleidet Verletzungen im Gesicht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um vorwiegend arabische Männer im Alter von jeweils zirka 20 Jahren. Die Hintergründe des Angriffs sind noch nicht bekannt. Der Geschädigte verzichtete auf eine stationäre medizinische Behandlung – er erlitt Blessuren an der rechten Gesichtshälfte, die der Rettungsdienst versorgte. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 0 81 71/9 35 10 bei der Dienststelle in Geretsried zu melden. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.