„Muss es erst Tote geben ?“: Anlieger fordern Tempolimit auf B11 bei Königsdorf 

Nach den schweren Verkehrsunfällen, die sich heuer auf der B11 zwischen Königsdorf und Geretsried ereignethaben, fordern Anlieger ein Tempo-Limit. Die Polizei sieht das anders.

Königsdorf/Geretsried– Andrea Krenn bekommt Angst, wenn sie die Feuerwehr-Sirene und die Rotoren-Geräusche eines Hubschraubers hört. „Manchmal habe ich wirklich Panik.“ Krenn arbeitet in der gleichnamigen Tankstelle im Königsdorfer Ortsteil Wiesen, die ihrer Mutter gehört. Unfälle auf der B11, wie kürzlich den Frontalzusammenstoß zweier Autos, bekommt sie oft hautnah mit. Das zehre an den Nerven. Nicht selten ist sie in Sorge, ob Angehörige involviert sein könnten. „Es wird viel geschimpft, dass Tempo 100 zu viel ist. Denn hier wird ganz schön gerast“, sagt Andrea Krenn. Daher fordert sie eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Gegenüber, im Autohaus Matl, ist Inhaber Walter Matl zwiegespalten. „Stimmt schon, es gibt viele Raser, die 120 oder noch mehr fahren.“ Doch ob ein Tempo-Limit die Lösung ist, darüber lasse sich streiten. „Denn viele würden sich wohl auch nicht an ein Limit halten.“ Theoretisch könnte man die 70er-Begrenzung zwischen dem Gasthof Geiger bis Geretsried-Stein auf das gesamte Teilstück der B11 ausweiten. „Aber das würde den Verkehrsfluss bremsen – gerade, wo unser Gewerbegebiet immer größer wird“, sagt Matl. Andererseits wäre die Zu- und Ausfahrt zu seinem Autohaus und den anliegenden Firmen bei reduzierter Geschwindigkeit deutlich einfacher.

+ Auf der B11 zwischen Königsdorf und Geretsried haben sich heuer schwere Verkehrsunfälle ereignet. Eine eindeutige Meinung hat Cornelius Kutschke, besser bekannt unter dem Spitznamen Bibi. „Muss es erst Tote geben, bevor etwas passiert?“, fragtder Eigentümer des Bibisees, der ebenfalls auf der Strecke zwischen Königsdorf und Geretsried liegt. „Klar, ein Unfall kann bei Tempo 120, aber auch bei Tempo 20 passieren“, räumt Kutschke ein. Doch er ist überzeugt, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung trotzdem sinnvoll wäre. „Vor allem die Motorräder rasen hier mit über 100 vorbei. Das sehe und höre ich oft, wenn ich unterwegs bin.“ Gerade weil in dem Bereich viele Einfahrten wie die zum Bibisee seien, fordert Kutschke daher auf der gesamten Strecke zwischen Königsdorf und Geretsried-Stein eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Kilometer pro Stunde und den verstärkten Einsatz von Blitzern.

Aus polizeilicher Sicht ist ein Tempolimit in diesem Bereich nicht nötig, erklärt Andreas Gremler. „Dort gibt es keinen Unfallhäufungspunkt“, betont der Polizeioberkommissar, der in der Geretsrieder Inspektion für das Thema Verkehr zuständig ist. Auf der etwa drei Kilometer langen Strecke von Königsdorf bis zum Geretsrieder Ortsteil Stein seien in den Akten seit dem 1. Januar 2017 genau 33 Unfälle vermerkt. „Zieht man Wildunfälle und solche ohne Personenschaden ab, bleiben noch elf Stück übrig.“ Elf Unfälle in eineinhalb Jahren – das sei eindeutig zu wenig, um auf dem Teilstück der B11 einen Unfallhäufungspunkt auszumachen.

„Als das Innenministerium im Jahr 2010 den Schilderwald lichten wollte, wurde nach Absprachen von Landratsamt, Straßenbauamt und Polizei die damalige Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 80 an dieser Straße wieder aufgehoben“, berichtet der Oberkommissar.

Damit seien zwar nicht alle Bürger einverstanden gewesen. Doch in den folgenden acht Jahren habe sich auf der Strecke „nichts dramatisch verändert“. Außerdem gibt Gremler zu bedenken, dass es, abgesehen von der Geschwindigkeit, noch weitere Unfallursachen wie etwa die Missachtung von Vorfahrtsregeln oder individuelle Fahrfehler gebe. Nach Unfällen sofort pauschal eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu fordern, „davon halte ich nichts“. mh

