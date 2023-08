Mehrere Gramm Kokain, zwei Messer und Schlagkette gefunden: Drogendealer kommt mit Bewährung davon

Von: Andreas Müller

Vor dem Münchner Landgericht musste sich ein Drogen-Dealer aus Geretsried verantworten. Der 37-Jährige erhielt eine Bewährungsstrafe. © Sven Hoppe/dpa

Beim Kiffen an der Isar ist er erwischt worden. Jetzt stand der 37-jährige Dealer vor Gericht. Das Münchner Landgericht sprach ein überraschendes Urteil.

Geretsried/München – Dass Urteile milder ausfallen, als von der Staatsanwaltschaft gefordert, ist nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist hingegen, wenn das Urteil um satte dreieinhalb Jahre hinter der Strafvorstellung der Staatsanwaltschaft zurückbleibt und das Gericht den Vollzug der ausgesprochenen Freiheitsstrafe von zwei Jahren auch noch zur Bewährung aussetzt. Genau das ist am Donnerstag am Münchner Landgericht passiert: „Ein sehr eng geschnürtes Korsett“ in Form von Bewährungsauflagen sei im Fall des angeklagten Geretsrieder Drogen-Dealers ausreichend, begründete die Vorsitzende Richterin Marion Tischler das Urteil.

Wie berichtet, war der 37-Jährige im Mai 2020 dabei erwischt worden, als er auf einer der Ruhebänke am Isar-Hochufer in Geretsried einen Joint rauchte. Bei der Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung fand die Polizei mehrere Gramm Kokain sowie zwei Messer und eine selbst gebaute Schlagkette mit seitlichen Gewichten.

Dass das Rauschgift seins ist, das er zum Teil verkaufen wollte, gab der 37-Jährige zu. Alles andere gehöre jedoch seinem jüngeren Bruder. Der 21-Jährige bestätigte das, konnte jedoch keines der Messer beschreiben. Warum er die Gegenstände beim Angeklagten und nicht in seinem direkt daneben gelegenen Zimmer aufbewahrt hatte, wurde der 21-Jährige gefragt. Weil er sie vor der Mutter habe verstecken wollen, antwortet er. „Eine abenteuerliche Aussage“, meinte die Staatsanwältin und beantragte, den Angeklagten wegen bewaffneten Drogenhandels zu verurteilen.

Urteil gegen Drogendealer: Abstinenz ist eine der Bewährungsauflagen

Richterin Tischler bestätigte zwar, dass es nicht darauf ankomme, wem die Messer gehören, sondern nur auf deren Verfügbarkeit. Eine Bewährungsstrafe reiche jedoch, auch wenn der Angeklagte wegen Drogendelikten vorbestraft sei. Schließlich sei er in der Zwischenzeit straffrei geblieben. Darauf, dass im Schrank des Türken eine Ausgabe von „Mein Kampf“ gefunden worden war, ging Richterin Tischler nicht ein.

Als Bewährungsauflage hat die Strafkammer dem 37-Jährigen aufgegeben, „eine geregelte Arbeit aufzunehmen“ und vier Jahre lang Nachweise über Drogenabstinenz vorzulegen. Die einzige echte Sanktion besteht darin, dass er 20 Sozialstunden ableisten muss. Dazu, und ob Revision eingelegt wird, wollte sich die Staatsanwältin zunächst nicht äußern.