Kollision auf dem Seitenstreifen

Polizeibericht

Geretsried - Am Montag kollidierten eine 29-jährige Eurasburgerin und eine 55-jährige Geretsriederin auf dem Beschleunigungsstreifen zur B 11. Zum Glück ging der Unfall glimpflich aus.

Eine Eurasburgerin in einem Kia und eine Geretsriederin in einem Daimler wollten am Montag gegen 10.30 Uhr von der Blumenstraße kommend auf die B 11 in Richtung Wolfratshausen einbiegen. Dabei kam es offenbar aus Unachtsamkeit, so die Polizei, auf dem Beschleunigungsstreifen zu einer leichten Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 2500 Euro geschätzt.

sas