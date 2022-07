Kolpingfamilie Geretsried blickt auf 50 erfolgreiche Jahre zurück

Auf die nächsten erfolgreichen 50 Jahre: Boris Teuber (li.), Vorsitzender der Kolpingfamilie Geretsried, und Bürgermeister Michael Müller. © Tanja Lühr

Soziale Nöte vor Ort und in der Welt mildern: Das tut die Kolpingfamilie Geretsried, die auf 50 erfolgreiche Jahre zurückblicken kann.

Geretsried – „Schön reden tut’s nicht. Die Tat ziert den Mann.“ Das Zitat stammt von Adolph Kolping (1813 bis 1865). Heute würde man das natürlich gendergerecht formulieren. In der Kolpingfamilie Geretsried leben seit 50 Jahren Männer wie Frauen nach dem Grundsatz des weltbekannten katholischen Priesters, Sozialreformers und Schriftstellers. Sie legen nicht die Hände in den Schoß nach dem Motto „Was kann ich kleines Licht schon ausrichten in der Welt?“, wie Präses Diakon Baindl in seiner Predigt sagte. Nein, sie packen an und haben dadurch in einem halben Jahrhundert etliches erreicht. Am Samstag feierten die aktuell 96 Mitglieder samt Gästen das Jubiläum mit einem Gottesdienst und anschließendem Empfang in der Pfarrei Heilige Familie.

Festlicher Rahmen: Mit einem Gottesdienst im Pfarrzentrum Heilige Familie wurden die Feierlichkeiten zu 50 Jahre Kolpingfamilie Geretsried eingeläutet. © Tanja Lühr

Im Foyer war eine Ausstellung mit Fotos von der Gründung bis heute zu sehen. Am 25. Juni 1972 wurde die Kolpingfamilie auf Anregung von Paul Brauner von jungen, von der Sache Adolph Kolpings begeisterten Menschen gegründet. Sie war ein Angebot, das wiederum vor allem für junge Menschen gedacht war. Inzwischen ist die Gemeinschaft erwachsen geworden. Die Jugendlichen der Gründerzeit sind die Senioren und Seniorinnen von heute. Sie blicken stolz und erstaunt zurück, was sie in 50 Jahren alles im Dienst an den Menschen geleistet haben.

Seit 50 Jahren werden Gebrauchtkleider und Altpapier gesammelt

Von Anfang an sammelten die Mitglieder Gebrauchtkleider und Altpapier. Mit geliehenen Traktoren und Lastwagen holten sie die von den Bürgern gespendeten Waren im Stadtgebiet ab und brachten sie zu Güterwaggons am Ladegleis der Bahn, hinter dem jetzigen Kaufland. Später schafften sie einen Container an, der am Eisstadion steht, und verluden die Waren von dort aus auf Lkw. 2021 stellten sie die Straßensammlungen ein. Jeder kann jetzt zu bestimmten Zeiten Material zum Eisstadion bringen – ein gemeinschaftliches Projekt mit der Ortsgruppe der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB). Insgesamt seien in 50 Jahren fast 350.000 Euro an Erlös zustande gekommen, sagt Wolfgang Lorz: „Viele soziale Nöte in Geretsried und in der Welt konnten wir mit diesem Geld mildern.“

Vom Nikolausdienst bis zum Weinfest

Aus dem gesellschaftlichen Leben ist die Kolpingfamilie innerhalb der katholischen Stadtkirche und in ganz Geretsried nicht mehr wegzudenken. Nikolausdienst, Tanz in den Mai, Faschingsbälle, Palmbüschel binden vor dem Palmsonntag, Familienausflüge am Vatertag, Erntedankfest und Weinfest zählten und zählen teilweise immer noch zu den Höhepunkten im Jahreslauf. Die Bilder auf den Ausstellungstafeln und in der Festschrift, auf denen gemeinsam gegessen, getanzt und gewandert wird, zeugen davon.

Anschaulich: Dutzende von Fotos und Zeitungsausschnitten hatten die Kolpingmitglieder für die Ausstellung im Foyer der Heiligen Familie zusammengetragen. © Tanja Lühr

Spendenprojekt in Uganda trägt sich selbst

Ein Merkmal der Kolpingfamilien in Deutschland ist, dass sie nicht nur vor Ort aktiv sind, sondern auch weltweite Entwicklungshilfeprojekte unterstützen. Die Geretsrieder leisteten 30 Jahre lang in Uganda Hilfe zur Selbsthilfe. Ihr Kooperationspartner vor Ort war Bischof James Odongo. Zunächst organisierten sie Betten, Nachtschränkchen, Fahrräder, Decken und Kleidung für das St.-Anthony-Hospital. Die größte Unterstützung jedoch floss in den Aufbau einer Handwerkerschule in Mulagi. Zahlreiche Kolpingmitglieder besuchten die Schule im Lauf der Jahre; einige halfen sogar beim Bau mit.

Wolfgang Lorz und der Vorsitzende Boris Teuber konnten sich zuletzt bei einem Besuch davon überzeugen, dass das Geld der Kolpingfamilie – 495.000 Euro insgesamt – sinnvoll verwendet wurde, und dass in der Schule zahlreiche junge Menschen mit einer dualen Ausbildung einen Beruf erlernen. 2018 lief das Spendenprojekt aus, weil es sich nun selber trägt.

Die Kolpingfamilie Geretsried leidet heute – wie fast alle in die Jahre gekommenen Vereine – unter Nachwuchsmangel. Die Jüngeren auch künftig für die Sache Adolph Kolpings zu begeistern, sei eine Aufgabe, der man sich stelle, sagt Teuber.

Tanja Lühr

