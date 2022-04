Kolpingfamilie verkauft Osterkerzen zugunsten ukrainischer Flüchtlinge

Von: Doris Schmid

Teilen

Freuen sich über Käufer und Spender: Juliane und Siegfried Lorz von der Geretsrieder Kolpingfamilie. © Kolpingfamilie

Die Kolpingfamilie in Geretsried verkauft Osterkerzen zugunsten ukrainischer Flüchtlinge. Der Erlös wird zu 100 Prozent gespendet.

Geretsried – Mit ihren Freundinnen hat die Geretsriederin Juliane Lorz wieder Osterkerzen gestaltet. Ab diesem Mittwoch werden sie verkauft. Der Erlös – im vergangenen Jahr waren es über 800 Euro – wird zu 100 Prozent an soziale Projekte gespendet.

2021 profitierten der Christophorus-Hospizverein und die Kinderkrebshilfe von Christina Bergmann. Heuer geht das Geld an die Ukraine-Aktion des Kolpingwerks, teilt Siegfried Lorz von der Geretsrieder Kolpingfamilie mit. Deren Pendant in Czernowitz in der Ukraine unterstützt Flüchtlinge.

Wir alle leben in Ungewissheit und Angst. Wenn wir bleiben, wollen wir Flüchtenden aus den Kriegsgebieten eine Zuflucht bieten.

„Wir wissen nicht, ob die Menschen auch von hier flüchten müssen“, berichtet Vasyl Savka, Geschäftsführer des ukrainischen Kolpingverbands. „Wir alle leben in Ungewissheit und Angst. Wenn wir bleiben, wollen wir Flüchtenden aus den Kriegsgebieten eine Zuflucht bieten.“ Dafür würden Klappbetten, Wasserzisternen und Erste-Hilfe-Sets benötigt. „Außerdem geben wir Erste-Hilfe-Kurse für unsere Bevölkerung, viele Menschen wollen etwas tun“, so Savka. „Dafür brauchen wir vor allem medizinische Ausstattung. Die Not ist schon jetzt groß, und wir wissen nicht, was uns noch bevorsteht.“

Nach der Erstversorgung gehe es in der nächsten Phase um die Eingliederung der geflüchteten Familien, vor allem der traumatisierten Kinder. Die Familien erhalten Hilfe bei der Wohnungs- und Jobsuche, die Kinder gehen in die Schule oder in den Kindergarten. Kolping stelle auch eine psychosoziale Betreuung und eine Weiterbildung der Mütter sicher, die jetzt alle Belastung alleine schultern. Hier würden die Kolpingfamilien vor Ort Halt und ein Gefühl der Geborgenheit geben.

Verkauf im Bauerladen und am Sonntag vor dem Gottesdienst

Siegfried und Juliane Lorz bitten um Unterstützung der Aktion. Die Kerzen sind mit Oster-, Frühlings- und Friedenssymbolen gestaltet. Sie können ab diesem Mittwoch, 6. April, im Bauernladen am Fasanenweg in Geretsried erworben werden. Am Palmsonntag, 10. April, werden die Kerzen vor der Kirche Maria Hilf angeboten, ab 9.30 Uhr, vor dem Gottesdienst. Weitere Spenden sind willkommen.

nej

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.