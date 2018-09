Kommt eine Geretsried-App ?

Der Jugendrat möchte eine Geretsried-App einführen. Sie soll über Veranstaltungen sowie über Öffnungszeiten wie zum Beispiel des Hallenbads informieren.

Geretsried– Diese Idee brachte Michael Martin in der Sitzung am Montagabend ein. Die App fürs Smartphone, die Martin vorschwebt, soll ähnlich der App, die vor einigen Jahren in Wolfratshausen angedacht war, über Veranstaltungen sowie über Öffnungszeiten von Hallenbad, Eisstadion und anderen Einrichtungen informieren. „Eine App ist praktischer als alles auf der Homepage der Stadt googeln zu müssen“, argumentierte Martin. Er habe einen Bekannten, der beim Installieren helfen kann. Jugendreferentin Heidi Dodenhöft gab zu bedenken, dass die App gepflegt werden müsse. Die Rathausmitarbeiter hätten dafür sicher keine Zeit. Die Jugendräte beschlossen, zu eruieren, was machbar ist.

Außerdem wollen sie neue Jugendrats-T-Shirts bedrucken lassen. Sie einigten sich auf die Farbe Gelb für die T-Shirts. „Das macht gute Laune“, fand auch Dodenhöft. Vorne auf der Brust soll das Stadt-Logo mit der Wellenlinie zu sehen sein, hinten die Aufschrift „Jugendrat Geretsried“. Wenn es nicht zu teuer wird, könnte zudem der Name jedes Mitglieds auf seinem Shirt angebracht werden.

Damit sich die elf Mitglieder besser kennenlernen, ist ein Team-Tag geplant. Er findet am Samstag, 10. November, statt. Am Vormittag wird ein externer Coach die Mädchen und Buben spielerisch zusammenführen. Am Nachmittag kann die Gruppe mit Stadtjugendpflegerin Christina Metz und Heidi Dodenhöft in Ruhe über Ideen und Projekte reden.

Lesen Sie auch: Warum Felix Leipold bei „Batsch!FM“ aufhört

Es ist von der Stadt gewünscht, dass sich die Jugendräte an offiziellen Veranstaltungen beteiligen. Zur Freude von Christina Metz meldeten sich mehrere freiwillig für die Mithilfe bei der Young Music Night des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit am 12. Oktober im Jugendzentrum Saftladen sowie für die Unterstützung der Kinder-Bastelaktion von Ingrid Hammerschmied auf dem Christkindlmarkt am 8. und 9. Dezember. Einige sagten zu, am Neubürgerempfang der Stadt am kommenden Freitag Präsenz zu zeigen und bei der Sportlerehrung am 24. November die Einlasskontrollen zu übernehmen.

Zweiter Bürgermeister Hans Hopfner, der die Sitzung als Zuhörer verfolgte, sagte, ihm gefalle, dass die Jugendlichen eigene Ideen entwickelten. Es sei schön, wenn sie sich an Veranstaltungen beteiligten. Dadurch würden sie ihre Stadt besser kennenlernen und Kontakte knüpfen können. Hopfner würde sich wünschen, dass in jeder Ausgabe des städtischen Mitteilungsblatts „GERETSRIEDerLEBEN“ ein Jugendrats-Thema vorkommt. Der SPD-Stadtrat hatte vor der Wahl des neuen Jugendrats angekündigt, dass er die jungen Damen und

Herren mehr in die Kommunalpolitik einbeziehen wolle.

Tanja Lühr

Lesen Sie auch: Jugendrat formiert sich