Kommunalwahl 2020: Acht Geretsrieder Stadträte sagen Servus

Im künftigen Geretsrieder Stadtrat werden acht neue Frauen und Männer mitmischen. Das heißt, dass auch acht Mitglieder nicht mehr mit dabei sind.

Geretsried –Die dienstälteste Mandatsträgerin Gerda Bretz gehörte dem Gremium 30 Jahre lang an. Die heute 77-Jährige trat 1989 in die CSU ein. Ihr Sohn sei damals bei der Jungen Union gewesen und habe sie überzeugt, zu den Christsozialen zu gehen, erzählte sie einmal. Ein Jahr später, 1990, schaffte die gebürtige Siebenbürger Sächsin auf Anhieb den Sprung in den Stadtrat. Zuletzt meldete sich die Finanzbuchhalterin allerdings nicht mehr oft zu Wort und ließ sich auch nicht mehr aufstellen.

Jüngere sollen ans Ruder

Zwölf Jahre lang saß Lorenz Weidinger für die Freien Wähler (FW) im Rat. Der 64-jährige Ingenieur, der sein Fachwissen bei vielen Bauvorhaben einbrachte, kandidierte ebenfalls nicht mehr. Er habe keine Kraft mehr, es sollten Jüngere ans Ruder, hatte er bei der Aufstellungsversammlung der FW gesagt und sich gleichzeitig bei den Kollegen aller Parteien für die gute Zusammenarbeit bedankt.

Von der CSU zu den Freien Wählern gewechselt war Wolfgang Möckel kurz vor den Kommunalwahlen. Sie gaben ihm den aussichtsreichen Listenplatz sechs, doch der Neuzugang wurde vom Wähler nicht nach vorne gehäufelt. „Natürlich bin ich enttäuscht. Ich hätte gerne weitergemacht, aber der Wechsel wurde mir anscheinend übel genommen“, sagt der Geltinger. Er wolle sich im Ortsverband der Freien Wähler nach wie vor engagieren und die Kommunalpolitik aufmerksam beobachten.

Auch ein „Urgestein“ ist raus

Ein „Urgestein“ der Freien Wähler, Manfred Freiseisen, seit 24 Jahren dabei und stets ein Stimmenfänger, schaffte den Einzug von Listenplatz acht aus ebenfalls nicht. 30 Stimmen fehlten dem fast 77-Jährigen. Die meisten Geretsrieder kennen Manfred Freiseisen noch vom „Baufuchs“. Über 40 Jahre lang arbeitete der gelernte Maschinenschlosser in dem Baumarkt an der Jeschkenstraße, zuletzt als stellvertretender Marktleiter. In den Stadtratssitzungen verhielt er sich eher ruhig, im Bauausschuss diskutierte er umso intensiver mit. „Mir hat es Spaß gemacht, und ich werde den Freien Wählern natürlich treu bleiben“, sagt er.

Vera Kraus (61) hat schon im Sommer vergangenen Jahres den FW-Ortsvorsitz in jüngere Hände gelegt und sich für den Stadtrat nur auf Platz elf der Liste aufstellen lassen. Die vorderen Ränge erhielten junge Newcomer wie die Ortsvorsitzende Ann-Kathrin Güner, die trotz Platz drei nicht gewählt wurde, und der 21-jährige frühere Jugendrat Felix Leipold (Platz vier), der erfolgreich war. „Ich klebe nicht gerne auf einem Stuhl. Es gab bei den Freien Wählern viele Aktive, die Lust und Mut hatten, sich einzubringen. Für mich ist die Abwahl nach sechs Jahren kein Weltuntergang“, sagt die ehemalige Musikschulleiterin Kraus. Das Ehrenamt habe ihr Freude bereitet. „Wir haben an einem Strang gezogen und viel bewegt“, blickt sie auf die vergangene Amtsperiode zurück. Jetzt plane sie ein neues Kulturprojekt für Geretsried. Näheres wolle sie noch nicht verraten.

SPD hat wie die Freien Wähler zwei Sitze eingebüßt

Wie die Freien Wähler haben auch die Sozialdemokraten zwei Sitze eingebüßt. Edith Peter (67) gehört nach über 20 Jahren Kommunalpolitik zu den Verlierern bei der SPD. Die 67-jährige ehemalige Pfarrsekretärin verpasste die Wiederwahl knapp. Sie ist Nachrückerin, falls eines der vier SPD-Fraktionsmitglieder ausfallen sollte. „Im ersten Moment war ich schon enttäuscht. Aber mittlerweile überwiegt die Freude darüber, wieder mehr Zeit zu haben“, sagt Peter. Sie könne sich künftig stärker ihren Ehrenämtern im Sozialverband VdK, im Partnerschaftsverein Geretsried-Chamalières und im Christophorus-Hospizverein widmen. „Ich hoffe, dass es mit der SPD mal wieder aufwärtsgeht“, kommentiert sie das schlechte Abschneiden der Volkspartei im Stadtrat und im Kreistag.

Michael Lasidis war erst im Juli 2019 für den verstorbenen Walter Büttner für die SPD nachgerückt. Seine kurze Zeit im Stadtrat bezeichnet der 32-jährige Jurist als „anstrengend, aber interessant“. Mit seinem persönlichen Wahlergebnis sei er zufrieden. Er habe einen engagierten Wahlkampf geführt, und das sei honoriert worden. „Dass es von den Stimmen her nicht mehr für mich gereicht hat, ist eine demokratische Entscheidung, die muss ich akzeptieren“, sagt Lasidis. Nach dem Ende der Corona-Krise werde sich der Ortsverein zusammensetzen, das Ergebnis der Wahlen analysieren und damit fortfahren „gute Politik vor Ort“ zu machen.

Fuhrmann will weiter mitreden

Seinen Stuhl frei gemacht für Bürgermeisterkandidat Larry Terwey hat Günther Fuhrmann. Terwey erzielte als Spitzenkandidat der FDP die meisten Stimmen; für den erhofften zweiten Sitz reichte es für die Liberalen nicht. Der bisherige FDP-Stadtrat Günther Fuhrmann ist Nachrücker. „Für mich geht das völlig in Ordnung. Ich habe im Wahlkampf noch einmal alles gegeben und dabei gemerkt, dass ich in meinem Alter ein bisschen langsamer treten sollte“, sagt der 75-Jährige. Als Vorsitzender des gemeinsamen FDP-Ortsverbands Geretsried-Wolfratshausen werde er aktiv bleiben. „Es gibt so viele wichtige Themen, die in Geretsried anstehen. Ich werde mich sicher nicht zurücklehnen und den anderen nur zuschauen“, kündigt Fuhrmann an.

