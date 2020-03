Ergebnisse der Landrats-und Kreistagswahl in Geretsried: Demmel hatte knapp die Nase vorne

Nun liegen auch die Ergebnisse der Landrats- und Kreistagswahl aus den Geretsrieder Stimmbezirken vor: Gelting ist die Hochburg der Grünen – die AfD holt 5,12 Prozent.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In Geretsried hatte CSU-Kandidat Anton Demmel bei der Landratswahl mit 36,93 Prozent stimmenmäßig die Nase vor Amtsinhaber Josef Niedermaier von den Freien Wählern mit 33,89 Prozent. Es wird also spannend, wie die Stichwahl am Sonntag ausgeht. Generell schnitt der CSU-Herausforderer im Landkreis-Norden besser ab als im Süden, was der Königsdorfer auf seinen höheren Bekanntheitsgrad in den nördlichen Gemeinden zurückführt.

Landratswahl in Geretsried: Es wird spannend

Sieht man sich die Einzelergebnisse der Landrats- und Kreistagswahlen in den 21 Geretsrieder Stimmbezirken an, die wegen technischer Probleme erst jetzt vorliegen, hatte Klaus Koch von den Grünen in Gelting mit 26,87 Prozent seine meisten Anhänger (Gesamt: 17,58 Prozent). Sebastian Englich von der Linken erzielte in Stein sein bestes Ergebnis mit 6,5 Prozent (Gesamt: 2,49 Prozent).

Gelting ist Hochburg der Grünen

Das Software-System der Stadt fasst bei der Kreistagswahl die Parteien FDP, AfD, Linke, Bayernpartei, ÖDP und Freie Unabhängige Wähler unter „Sonstige“ zusammen. Die einzelnen Ergebnisse in Prozent lassen sich zwar darstellen, nicht aber die Ergebnisse in den Stimmbezirken. Deshalb kann man nicht sagen, in welchem Viertel die AfD ihre vielen Kreuzchen bekommen hat. 5,12 Prozent – das sind landkreisweit die meisten, im Vergleich dazu vergab Münsing 2,47 Prozent. Bei früheren, überregionalen Wahlen holte die AfD in Stein stets eine verhältnismäßig hohe Prozentzahl. Die „Sonstigen“ kamen dort bei der Kreistagswahl auf 21,66 Prozent, (in Gelting dagegen nur auf 12,69 Prozent), wobei aber offenbar auch die Linke in dem sozial eher schwachen Stadtteil punkten konnte, was man aus Englichs Erfolg schließen kann.

Geretsried: 9,12 Prozent für SPD-Landratskandidatin

An ihrem Wohnort Gelting schnitt nicht nur Bürgermeisterkandidatin Martina Raschke (30,85 Prozent) überdurchschnittlich gut ab, auch die Kreis-Grünen kamen dort auf 31,90 Prozent. Die CSU hängte die Freien Wähler in den Bezirken 1 bis 8 (alle Gartenberg) mit 37,92 Prozent und in den Bezirken 9 bis 13 (Geretsried-Mitte) mit 42,48 Prozent deutlich ab (FW: 14 und 11,2 Prozent). Die SPD kam in Gartenberg und Geretsried-Mitte auf jeweils gut 10 Prozent, in Stein auf 12,42 und in Gelting auf nur 4,31 Prozent. SPD-Landratskandidatin Filiz Cetin, die insgesamt in Geretsried bei 9,12 Prozent lag, wählten in je einem Bezirk in Gartenberg und in Geretsried-Mitte 14 Prozent, in Stein 10,22 Prozent und in Gelting 6,14 Prozent.

Demmel lag bei Briefwählern knapp vor Niedermaier

Die Grünen waren abgesehen von Gelting am erfolgreichsten in Gartenberg (21,40 Prozent) und bei der Briefwahl (17,69 Prozent). In Geretsried-Mitte lagen sie mit 15,72 Prozent unter ihrem Gesamtergebnis von 18,79 Prozent. Bei der Briefwahl mit insgesamt sechs Stimmbezirken schenkten 37,57 Prozent der Geretsrieder der CSU und 17,0 Prozent den Freien Wählern ihr Vertrauen. Anton Demmel bekam von den Briefwählern 37,29 und Josef Niedermaier 35,7 Prozent.

tal

. Alle Ergebnisse, News und Reaktionen zur Stichwahl lesen Sie hier live im Ticker.