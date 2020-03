SPD tritt für „sichere und komfortable“ Radinfrastruktur in die Pedale

Die Geretsrieder SPD führte kürzlich einen Fahrrad-Korso durch die Stadt. Dabei fuhren die Sozialdemokraten problematische Punkte ab und diskutierten Verbesserungsmöglichkeiten.

Geretsried – Trotz zwischenzeitlichen Schneegestöbers führte die Geretsrieder SPD am Samstag einen Fahrrad-Korso durch die Stadt durch. Bürgermeisterkandidat Wolfgang Werner, der Ortsvorsitzende Martin Bruckner, Stadtrat Michael Lasidis und Ortsverbandsmitglied Bernhard Lorenz, gleichzeitig Mitglied beim ADFC, fuhren mit einer Handvoll Bürger neuralgische Punkte ab und diskutierten mit ihnen Verbesserungsmöglichkeiten.

Erster Problembereich war der Karl-Lederer-Platz. Der Radweg direkt am Rathaus ist durch die neue Verkehrssituation mit Tiefgarageneinfahrt und provisorischen Absperrbaken auf der Fahrbahn unterbrochen. Man muss einen Schlenker Richtung Innenstadt machen und am Rathaus entlang zurück auf den Radweg fahren. Das ist umständlich. Wie Michael Lasidis sagte, soll der Umweg auch nach Fertigstellung des Karl-Lederer-Platzes bestehen bleiben. Der SPD-Stadtratskandidat versprach, sich dafür einzusetzen, dass der Weg wenigstens sicher und breit genug gestaltet werde.

Geretsried: Riskanter Weg über die Blumenstraße

An der Kreuzung Blumenstraße/B11 muss man als Radler oft lange warten, bis man eine Lücke findet, um von Radweg zu Radweg über die Blumenstraße zu gelangen. Teilweise sei das Queren richtig gefährlich, sagte eine Teilnehmerin des Radl-Koros. Die beste Lösung, so die Meinung der Gruppe, wäre eine Unterführung. Wolfgang Werner wies auf die Grundwasserproblematik hin. Allerdings, so sagte er, funktioniere die Unterführung auf Höhe des Rathauses Richtung Böhmwiese auch.

„Kinder würde ich hier nicht alleine fahren lassen“

Zurück Richtung Zentrum merkte der Korso, wie eng die Egerlandstraße ist, wenn Autofahrer und Radfahrer nebeneinander auf ihr unterwegs sind. „Kinder würde ich hier nicht alleine fahren lassen“, meinte Werner. Dasselbe gilt für die Sudetenstraße und die Jeschkenstraße. Hier wünscht sich die SPD rote Markierungen auf dem Asphalt für Radfahrer. „Es ist erwiesen, dass diese Streifen die Unfallzahlen senken. Der Autofahrer ist einfach aufmerksamer“, berichtete Bernhard Lorenz. Auch der Wunsch nach Tempo 30 in der gesamten Stadt wurde geäußert. „Damit hätte man als Radfahrer ein viel besseres Gefühl“, meinte Teilnehmerin Lena Gneist. Sie bemängelte außerdem die schlechte Beleuchtung des Radwegs entlang der B11.

Autos mit mehr als Tempo 100

Dringenden Handlungsbedarf sieht ADFC-Mitglied Bernhard Lorenz beim Übergang über die Tattenkofener Straße zum Breslauer Weg. Die Autos seien zum Teil mit über 100 Stundenkilometern auf der Staatsstraße unterwegs, zum Teil überholten sie mit noch höherem Tempo – für querende Radfahrer eine lebensgefährliche Angelegenheit.

Problematisch ist in den Augen der SPD-Mitglieder darüber hinaus die Radwegunterführung an der Tattenko–fener Straße Richtung Johann-Sebastian-Bach Straße, gleich nach der größten Station des Bewegungsparcours im Stadtwald. Die Röhre sei eng und aufgrund ihres Knicks unübersichtlich, sodass es leicht zu Kollisionen zwischen Radlern untereinander und Radlern mit Spaziergängern kommen könne, meinte Lorenz. Nach der Überquerung der Tattenkofener Straße bei der Verkehrsinsel ende der Radweg zudem plötzlich. Zumindest ein Schild sollte hier auf die Fortsetzung einige Meter weiter auf der rechten Seite der Johann-Sebastian-Bach-Straße hinweisen.

Radler-Gruppe nimmt Richard-Wagner-Straße in Augenschein

Schließlich nahm die Gruppe noch die Richard-Wagner-Straße in Augenschein. Diese soll im Zuge des Baus der S7-Verlängerung nach Geretsried abgesenkt und unter den Gleisen hindurchgeführt werden. Auf Höhe der Jeschkenstraße ist ein Kreisverkehr geplant. Die Pläne würden Radfahrer nicht ausreichend berücksichtigen, kritisierte Lorenz. Die Stadt müsse sich hier rechtzeitig ein Konzept überlegen.

Geretsried stehe wegen des zu erwartenden Bevölkerungszuwachses, der S7-Verlängerung und der Verschwenkung der B11 vor großen Herausforderungen, sagte der SPD-Ortsvorsitzende Martin Bruckner bei der abschließenden Einkehr im Gasthaus Isarwinkel. Diese Herausforderungen seien als Chancen für eine Verkehrswende zu nutzen. Die SPD wolle eine „sichere und komfortable Radinfrastruktur schaffen, die Menschen dazu einlädt, das Fahrrad zu nutzen“. Wie berichtet arbeitet die Stadt daran, so wie bereits Wolfratshausen und 37 weitere bayerische Städte und Gemeinden, in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) aufgenommen zu werden. Die SPD will dieses Vorhaben mit dem ADFC und anderen Organisationen, Parteien und Vereinen unterstützen.

Geretsried: SPD will Rathaus zuarbeiten

„Der Radl-Korso soll ein erster Schritt gewesen sein“, bilanzierte Lorenz nach dem Ende der Tour im Isarwinkel. Denn zu Beginn des Aufnahmeverfahrens müssten Problempunkte benannt werden. Man wolle dem Rathaus zuarbeiten. Ideal wäre aus Sicht des SPD-Ortsverbands, wenn es in der Verwaltung und im künftigen Stadtrat einen Mitarbeiter beziehungsweise Referenten „für moderne Mobilität“ geben würde – eine Person, die die Verkehrswende mit Herzblut vorantreibe. Denn die Verkehrswende, so Lorenz, sei in jeder Hinsicht entscheidend: für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, für die Umwelt und für die Aufenthaltsqualität in der Stadt.

Als Bürgermeisterkandidat schickt die Geretsrieder SPD Wolfgang Werner ins Rennen. Auch die Liste der SPD-Stadtratskandidaten ist laut Werner „stark und ausgewogen“.

