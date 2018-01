Kompass weist Familien den Weg

Es gibt eine neue Auflage von Familien-Kompass. Die Stadt Geretsried gibt Erwachsenen und ihren Kindern damit einen Überblick über die Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote.

Geretsried – Der Familien-Kompass liegt in neuer Auflage aus. Mit dem 52 Seiten umfassenden Heft möchte die Stadt einen Überblick über die Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern geben. „Der Name ist Programm: Unser neuer Kompass ist der ideale Wegweiser für Familien“, erklärt Bürgermeister Michael Müller in einer Pressemitteilung. „In ihm finden Eltern und ihre Kinder zahlreiche hilfreiche Tipps und Informationen zu allen Situationen des Familienalltags.“

Gemeinsam mit Vereinen, Verbänden und Institutionen hat die Stadt den bisherigen Familien-Kompass für die vierte Auflage überarbeitet. Zu finden sind darin die Kapitel Beratung, Familienaktivitäten, Betreuung und Schule sowie Gesundheit. Auch Hilfestellungen in Notfällen oder schwierigen Lebenssituationen sind enthalten. „Neu dabei sind zudem Informationen zu Asyl und Integration sowie Wissenswertes über unseren Jugendrat oder auch die Quartiersarbeit in Stein, am Johannisplatz und am Neuen Platz“, berichtet Stadtjugendpflegerin Sonja Schütz.

Der Familien-Kompass 2018/2019 liegt kostenlos im Geretsrieder Rathaus und allen städtischen Einrichtungen sowie in Geschäften und Praxen im Stadtgebiet aus. Von der Internetseite der Stadt (www.geretsried.de) kann er zudem digital heruntergeladen werden. sw