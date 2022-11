Konflikt Gewerbe und Wohnen: „Werden Uniccomp neu ausrichten“

Von: Doris Schmid

Teilen

Seit 2001 in Geretsried: Die Bauer-Tochterfirma Uniccomp mit aktuell 215 Mitarbeitern. Die benachbarte Firma Bauer Kompressoren beschäftigt 245 Mitarbeiter. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Gerüchten zufolge sollen Teile der Firma Uniccomp geschlossen und ein Standort in Rumänien aufgebaut werden. Dr. Monika Bayat, Geschäftsführende Gesellschafterin der Bauer Comp Holding GmbH, nimmt auf Nachfrage dazu Stellung.

Geretsried – Das Wohnquartier „OPUS.G“, das derzeit zwischen Banater und Elbestraße entsteht, ist umstritten. Insgesamt 770 Wohnungen werden in direkter Nachbarschaft zu Uniccomp und Bauer Kompressoren, beides Firmen der Bauer-Unternehmensgruppe, bis 2027 gebaut. Gerüchten zufolge sollen Fertigungsbereiche der Firma Uniccomp geschlossen und ein Standort in Rumänien aufgebaut werden. Dr. Monika Bayat, Geschäftsführende Gesellschafterin der Bauer Comp Holding GmbH, widerspricht dem im Interview mit unserer Zeitung. Schriftlich beantwortete die Geschäftsführende Gesellschafterin unsere Fragen.

Stammbelegschaft soll nicht entlassen werden

Frau Dr. Bayat, Gerüchten zufolge sollen drei Fertigungsbereiche der Firma Uniccomp zum 31. Dezember 2022 geschlossen werden. Stimmt das?

Dr. Bayat: Das ist leider eine Fehlinformation. Wir werden lediglich im Werk Uniccomp einfache Serienprodukte verlagern und ausgelagerte Teile von Zulieferern aufgrund der vorherrschenden Lieferkettenproblematik wieder im Haus produzieren. Das dient dazu, den Produktionsstandort von Uniccomp in Geretsried zu stärken und langfristig nachhaltig zu sichern. Wir beabsichtigen nicht, die Stammbelegschaft in Geretsried betriebsbedingt zu entlassen. Aber einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden künftig teils in anderen Bereichen der Bauer-Gruppe tätig sein, da wir uns auch technologisch weiterentwickeln werden. Diese Vorgehensweise wurde in konstruktiven Gesprächen mit dem Betriebsrat und einer externen Unternehmensberatung abgestimmt.

Neuer Produktionsstandort in Brasov

Seit wann haben Sie mit dem Gedanken gespielt, sich in Rumänien anzusiedeln?

Dr. Bayat: Ein erfolgreiches Unternehmen muss sich ständig mit allen ökonomischen, ökologischen und geopolitischen Herausforderungen auseinandersetzen und Szenarien entwickeln, um sich den neuen Gegebenheiten anzupassen – in der jetzigen Zeit mehr denn je.

In welcher Stadt in Rumänien wollen Sie sich ansiedeln?

Dr. Bayat: In Brasov beziehungsweise Kronstadt.

Lässt sich in Rumänien kostengünstiger produzieren?

Dr. Bayat: Wir wollen mit diesem Schritt natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit von Uniccomp im Verbund mit dem Werk in Rumänien steigern. Es gab aber auch andere Überlegungen, die dazu geführt haben.

Mehr Platz, um wachsen zu können

Die allgemeinen Preissteigerungen, die hohen Energiepreise und der allgegenwärtige Fachkräftemangel waren da sicher ein Punkt.

Dr. Bayat: Natürlich haben wir bei der Standortwahl auch die aktuellen Kostensteigerungen und steigende Energiepreise sowie Fachkräftemangel ins Kalkül gezogen. Aber Maschinen der neuesten Generation für Großserienteile lohnen sich nur im Mehrschichtbetrieb. Sie lassen sich hier am Standort nicht rentabel betreiben. Daher werden wir Uniccomp neu ausrichten, was uns mittelfristig auch Platz für zukünftiges Wachstum beschert. Wir bekennen uns nach wie vor zu unserem Standort Geretsried.

Dr. Monika Bayat © Bettina Theisinger

Sie wollen sich also nicht aus Geretsried verabschieden?

Dr. Bayat: Nein, eher umgekehrt! Ich möchte festhalten, dass es nur um das Tochterunternehmen Uniccomp geht und der benachbarte Produktionsstandort von Bauer Kompressoren davon nicht tangiert sein wird. Uniccomp soll innerhalb der Gruppe zu einem „Center of Manufacturing Excellence“ für Block-, Komponentenfertigung und Montage ausgebaut werden. Das schließt die Erprobung von neuester Fertigungstechnik genauso mit ein wie eine noch stärkere Verankerung selbiger in den Entwicklungsprozess und den gesamten Serienanlauf. Wir sind ein sehr innovatives Unternehmen mit überproportional hohen Aufwendungen im Bereich Forschung und Entwicklung und sind bestrebt, Produkte viel schneller auf den Markt zu bringen. Ferner wird Uniccomp eine koordinierende und wissensgebende Funktion im Schnellbootverband in der ganzen Gruppe wahrnehmen.

Wollen Sie den Standort damit aufwerten?

Dr. Bayat: Wir werden weiter am Standort investieren und Uniccomp technologisch aufrüsten, beispielsweise durch künstliche Intelligenz.

In direkter Nachbarschaft zu Ihrem produzierenden Gewerbe entstehen derzeit die ersten Wohnungen des neuen Quartiers „OPUS.G“.

Dr. Bayat: Der Riegel befindet sich direkt gegenüber von unserem Werk, und diese Wohnungen bieten ein großes Konfliktpotenzial.

Mögliche Klagen eine Bedrohung für das Werk

Sie haben das Wohnbauprojekt von Anfang an kritisch gesehen und haben dagegen geklagt. Welche Rolle spielte das bei der Gründung des neuen Produktionsstandorts?

Dr. Bayat: Wenn wir unsererseits mit Klagen überzogen werden, werden wir zukünftig an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und darin sehen wir mittelfristig eine Bedrohung für unser Werk und seine Mitarbeiter. Wir haben das leider schon einmal an unserem ursprünglichen Produktionsstandort in München erlebt. In diesem Zusammenhang ergaben sich auch noch weitere Überlegungen: Auf unseren Grundstücken wurde das Baurecht fast vollständig ausgeschöpft, somit gibt es keine Wachstumsmöglichkeiten mehr am Standort Geretsried. Und die Unsicherheit bezüglich des anhängigen Prozesses, welcher sich noch länger hinziehen kann, schwebt natürlich wie ein Damoklesschwert über Uniccomp.

Wie stufen Sie die Erfolgsaussichten Ihrer Klagen ein?

Dr. Bayat: Wir haben gute Chancen und hoffen auf die Unabhängigkeit der Gerichte. Wir gehen davon aus, dass sich diese Gerichte durch den Kauf von 198 Wohnungen durch die Wohnungsbaugesellschaft Bayern-Heim, also den Freistaat Bayern, nicht beeinflussen lassen werden.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Gespräche mit der Stadt Geretsried und dem Bauträger des Wohnbauprojekts, der Krämmel-Unternehmensgruppe...

Dr. Bayat: ...wir hatten mehrfach vorgeschlagen, den Konflikt zwischen unmittelbar angrenzendem Gewerbe- und Wohngebiet durch ein dazwischen liegendes Mischgebiet zu entschärfen. Wir schlugen sogar vor, Büros für unsere Entwicklung sowie operative Einheiten anzumieten. Doch leider zeigte die Stadt Geretsried keine Kompromissbereitschaft und zog es vor, Unmengen an Steuergeldern für Rechtsanwälte zu vergeuden, obwohl wir der größte Arbeitgeber in der Stadt sind.

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.