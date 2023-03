Flüchtlingszahlen steigen: Mehr Arbeitsbelastung in der Integrationsarbeit

Von: Susanne Weiß

Teilen

Unterkunft statt Sportstätte: Die Turnhalle an der Adalbert-Stifter-Mittelschule dient derzeit wieder als Notunterkunft für Asylbewerber. © Hermsdorf-Hiss/A

Die Koordinationsstelle beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit braucht mehr Budget und Personal. Mehr Geflüchtete bedeutet mehr Integrationsarbeit.

Geretsried – Als der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) im Jahr 2021 die Asyl-Koordination von der Stadt übernommen hat, wusste niemand, dass Russland die Ukraine angreifen würde und zudem mehr Syrer, Afghanen und Türken als je zuvor nach Deutschland flüchten. Die damit verbundenen Herausforderungen stemmt die Koordinationsstelle Integration aktiv, in Person von Hannah Schreyer, seither ohne Stellenmehrung.

Koordinationsstelle beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit braucht mehr Budget und Personal

„Das gelang uns, aber wir werden bald erschöpft sein“, sagte TVJA-Geschäftsführer Rudi Mühlhans am Dienstag in der Sitzung des Stadtratsausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport. Dort präsentierte Schreyer eine beachtliche Liste an Projekten, die die Koordinationsstelle im vergangenen Jahr umgesetzt hat und was heuer ansteht. Die Politikwissenschaftlerin warb dafür, die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Integration aktiv weiterzuführen. Mit Blick auf die weiter steigenden Zahlen von Geflüchteten sei allerdings „die Ausweitung von Budget und Personal unbedingt erforderlich“, betonte Schreyer.

Anfang September beherbergte Geretsried rund 600 Geflüchtete, darunter 200 afghanische Ortskräfte und 215 Menschen aus der Ukraine. Untergebracht sind die Frauen, Männer und Kinder in der Turnhalle der Adalbert-Stifter-Mittelschule, im Übergangswohnheim und der Gemeinschaftsunterkunft am Schulzentrum sowie in dezentralen Quartieren. „Dem Landkreis werden von der Regierung von Oberbayern alle 14 Tage weitere Personen zugewiesen, die er verteilen muss“, so Schreyer. Angesichts anhaltender Kriege und der Erdbebenkatastrophe sei damit zu rechnen, dass das Flüchtlingsaufkommen in Geretsried weiterhin stark steigt.

Weiterführung der Arbeit durch Integration aktiv „unabdingbar“

Hannah Schreyer Koordinationsstelle Integration aktiv © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das bestätigte Bürgermeister Michael Müller. Landrat Josef Niedermaier suche verzweifelt Unterkünfte. Das Landratsamt leiste gute Arbeit. Aktuell seien in Bad Tölz die meisten Geflüchteten untergebracht, gefolgt von Geretsried und Wolfratshausen. „Manche Gemeinden haben bislang niemanden aufgenommen“, kritisierte der Rathauschef. Eine weitere Großunterkunft hält er für wahrscheinlich. „Die mediale Aufmerksamkeit ist nicht mehr wie 2015, dabei ist die Fluchtbewegung viel größer“, mahnte er. Es sei „unabdingbar“ Integration aktiv weiterzuführen. Der Ausschuss sah das einstimmig auch so. Die finanzielle Entscheidung obliegt dem Haupt- und Finanzausschuss.

Das Projekt startete 2012 durch eine Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Als sie 2016 auslief, sprang die Stadt ein, um weiterhin ein offenes Miteinander und bürgerschaftliches Engagement in der größten Stadt im Landkreis zu unterstützen. Die Koordinationsstelle leistet außerdem Netzwerkarbeit und ist Ansprechpartner. Untermauert ist die Arbeit mit einem Integrationskonzept. 2021 übernahm Integration aktiv auch das Thema Asyl-Koordination und Helferkreis, nachdem eine entsprechende Stelle im Rathaus nicht nachbesetzt wurde. Seither werden hier nur noch Verwaltungsfragen bearbeitet. Rudi Mühlhans nannte es „vorbildlich“, dass sich die Stadt diesbezüglich so engagiert. „Sie geht das Thema Integration offensiv an und besetzt es positiv.“ Von 26 800 Einwohnern sind 21,3 Prozent Ausländer, mit Doppelstaatlern sind es 30,9 Prozent. sw

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)