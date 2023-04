Kostenexplosionen und Verzögerungen bei Großprojekten: Schlechte Nachrichten in Geretsried

Von: Peter Herrmann

Suchten das Gespräch mit Unternehmern: Bürgermeister Michael Müller (li.) und die städtische Wirtschaftsförderin Rebecca Geisler (li., sitzend). © ph

Auf dem Unternehmerfrühstück spricht Bürgermeister Michael Müller Tacheles – auch zur S-Bahn-Verlängerung. Es gibt keine gute Nachricht.

Geretsried – Unter dem Motto „Frühstücken – Informieren – Netzwerken“ lud die städtische Wirtschaftsförderin Rebecca Geisler am Dienstagmorgen erstmals zu einem Unternehmerfrühstück in die Gaststätte „Servus Gelting“ ein. Bürgermeister Michael Müller nutzte die Gelegenheit, um die 15 Gäste über die aktuelle wirtschaftliche Lage Geretsrieds zu informieren.

„Momentan sind einstige Kostenkalkulationen aufgrund von Inflation und Preissteigerungen bei Rohstoffen nicht zu halten“, bedauerte der Rathauschef. Zwar hätten sich die coronabedingten Befürchtungen eines wirtschaftlichen Einbruchs nicht bestätigt: „Wir sind gut durch die Pandemie gekommen“, stellte Müller fest. Dennoch verzögere sich derzeit vor allem die Anlieferung von Baumaterial erheblich. So verschiebt sich nach seinen Worten nicht nur die Überdachung der Expressbushaltestelle vor dem Rathaus an der B11, sondern auch die nun für Ende Mai geplante Ampel-Ausstattung der viel befahrenen Kreuzung an der Blumen- und Elbestraße. Wie berichtet entsteht dort in unmittelbarer Nachbarschaft an der Banater Straße die Siedlung „OPUS.G“ mit 770 Wohneinheiten für etwa 1800 Menschen, die zu einer weiteren Erhöhung des Verkehrsaufkommens beitragen werden.

S-Bahn-Verlängerung: Bürgermeister Müller rechnet mit weiteren Verzögerungen

Als weitere Herausforderungen nannte Müller die 20 bis 25 Millionen Euro teure Sanierung der Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße sowie den Bau der neuen Kindertagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Bei der Ausschreibung der Handwerkerleistungen für die Betreuungseinrichtung stellte sich heraus, dass die ohnehin hohen Kosten von zehn Millionen Euro um weitere 300 000 Euro steigen werden. „Darüber werden wir in der nächsten Stadtratsdiskussion am Dienstag abstimmen“, so der Bürgermeister.

Zudem korrigierte Müller seine Prognose, die er vor Kurzem während einer Stadtrundfahrt der „Seniorenfreizeit Isar-Loisach“ hinsichtlich der S-Bahn-Verlängerung gewagt hatte (wir berichteten). „Ich fürchte mittlerweile, dass der Planfeststellungsbeschluss aufgrund der erneuten Nutzen-Kosten-Untersuchung wohl erst Anfang des kommenden Jahres erfolgen wird“, erklärte Müller. Das heißt: Vor 2034 wird die S-Bahn voraussichtlich nicht einen der drei Geretsrieder Bahnhöfe anrollen.

Wohnraum ist teuer: Für Unternehmen wird das zum großen Problem

Abseits dieser Themen diskutierten die Teilnehmer des Unternehmerfrühstücks über die zunehmend schwere Gewinnung von Auszubildenden und Fachkräften. Volker Reeh, Wirtschaftsreferent des Stadtrats und Kreisvorsitzender des Handelsverbands Bayern (HBE), nannte gestiegene Work-Life-Balance-Ansprüche und sündteuren Wohnraum als Hauptgründe für den Personalmangel. Wirtschaftsförderin Rebecca Geisler setzt große Hoffnungen auf eine im Mai geplante Ausbildungsmesse, bei der sich Unternehmer im Heinz-Schneider-Eisstadion präsentieren können.

