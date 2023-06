Kostenfrei und (fast) überall: Geretsried baut öffentliches Wlan-Netz im Stadtgebiet aus

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Symbolbild © Symbolbild: dpa / Martin Schutt

Im Geretsrieder Stadtgebiet gibt es nun zwei zusätzliche Wlan-Hotspots. Nutzen kann man die Verbindung ohne Passwort oder Benutzername.

Geretsried – An immer mehr öffentlichen Plätzen sind die Geretsrieder für eine Internetverbindung nicht mehr auf den Mobilfunk angewiesen. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung berichtet, wurden an den Quartiertreffs Johannisplatz und Stein zusätzliche kostenfreie Wlan-Hotspots installiert. Dazu kommen die bereits bestehenden Wlan-Netzwerke am Rathaus, am Bauhof, an den städtischen Einrichtungen an der Elbestraße und am PulsG, an den Geretsrieder Ratsstuben, der Stadtbücherei und der Volkshochschule, den beiden Grund- und Mittelschulen, am Jugendzentrum Saftladen und dem Jugendtreff Ein-Stein sowie der Seniorentagesstätte.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Kostenfrei und (fast) überall: Geretsried baut öffentliches Wlan-Netz im Stadtgebiet aus

Doch damit nicht genug: „Mittelfristig sollen weitere gut besuchte Plätze und Einrichtungen unserer Stadt mit offenem Wlan versorgt werden“, wird Zweite Bürgermeisterin Sonja Frank in der Mitteilung zitiert. Manche Netzwerke seien zwar in den Innenräumen am stärksten. Eine Verbindung sei aber in der Regel auch vor den Gebäuden möglich. Nutzer wählen sich mit einem Wlan-fähigen Gerät ohne Benutzername oder Passwort in das Netz „GER – Offenes Wlan“ ein.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)