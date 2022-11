Am zweiten Adventswochenende ist wieder Christkindlmarkt in Geretsried. Mit dabei ist auch der Jugendrat.

Geretsrieder Jugendrat

Die Zierde aus Zucker lagert noch von letztem Jahr im Rathauskeller. Die Lebkuchen kauft der Geretsrieder Jugendrat jedoch ganz frisch.

Geretsried – Dieses Jahr, so hoffen die Jugendräte, wird ihnen Corona keinen Strich durch die Rechnung machen. Sie wollen auf dem Christkindlmarkt am zweiten Adventwochenende die Aktion anbieten, die schon für vergangenes Jahr geplant war. Damals musste der Markt wegen zu hoher Infektionszahlen abgesagt werden.

Kräftig gewürzt und haltbar bis zum Fest: Eine Werkstatt für Lebkuchenmännchen

Am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Dezember, sollen Kinder zusammen mit den Jugendräten Lebkuchenmännchen verzieren können. Zuckerperlen, Glasur und weiteres Dekorationsmaterial liegen noch im Rathauskeller. Die Lebensmittel „sind noch gut“, wie die stellvertretende Jugendratssprecherin Sabrina Lorenz in der jüngsten Sitzung sagte. Die Lebkuchenmännchen hatte der Rat voriges Jahr noch nicht bestellt. Er würde sie auch heuer erst relativ kurzfristig frisch kaufen. Fröhlich mit Zuckerguss und bunten Streuseln hantiert wird an beiden Nachmittagen für jeweils etwa drei Stunden im kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Neben Sabrina Lorenz und Laura Wimmer meldeten sich gleich vier Jungs als freiwillige Helfer. Die Bastelaktionen des Jugendrats während des Christkindlmarkts seien in der Vergangenheit immer gut angekommen, sagte Lorenz, die schon Mitglied im vorigen Jugendrat war. TANJA LÜHR

