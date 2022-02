Krieg in der Ukraine: Geretsried zeigt Flagge

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Blau und Gelb: Mithilfe einer Lichtinstallation wird das Rathaus in den ukrainischen Landesfarben beleuchtet. © sh

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine macht die Bürger betroffen. In Geretsried wurden Zeichen der Solidarität gesetzt.

Geretsried – In der Nacht auf Donnerstag hatten russische Streitkräfte das Nachbarland angegriffen. Seitdem beherrschen Bilder vom Beschuss der Hauptstadt Kiew und anderen Städten sowie von flüchtenden, verzweifelten Menschen und zerstörten Gebäuden die Tagespresse und soziale Medien. Um ihre Solidarität mit den Ukrainern zum Ausdruck zu bringen, trafen sich etwa 30 Bürger nach einem Aufruf des Geretsrieders Martin Kern am Freitag auf dem Dorfplatz in Gelting, unter ihnen Wolfratshausens Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth.

Solidarität: Der Geretsrieder Martin Kern (re.) hatte auf dem Geltinger Dorfplatz zu einer Kundgebung aufgerufen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Wir wollen damit unsere Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk zu Ausdruck bringen“, sagte Initiator Kern. Auch für Sonntag hatte er über das soziale Netzwerk Facebook einer Kundgebung auf dem Karl-Lederer-Platz aufgerufen. „Trotz der vergangenen zwei harten Jahre unter Corona sollten wir für unsere Werte und unsere Nachbarn, für unsere Kinder und unsere eigene Zukunft aufstehen“, begründet er die Aktion.

Auch die Stadt Geretsried setzte ein Zeichen, indem sie wie berichtet die Flagge des weltweiten Bündnisses „Mayors for Peace“ vor dem Rathaus hisste. Außerdem leuchtete das Rathaus am Freitagabend in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. Hinter der Lichtinstallation steht, wie auch bereits bei der Projektion des Märchen-Adventskalenders im Dezember, der Wolfratshauser Software-Ingenieur Alfred Fraas. Voraussichtlich wird die Beleuchtung bis Mittwoch zum Einbruch der Dunkelheit zu sehen sein.

sh

