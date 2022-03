Dem Norden reicht’s: Städte wollen sich gemeinsam zu mehr Gewicht verhelfen

Von: Susanne Weiß

Mittelzentrum sind Wolfratshausen und Geretsried bereits. Sie streben an, Oberzentrum zu werden. (Fotomontage) © Archiv

Tizio, Kreisklinik, S-Bahn-Verlängerung: In Geretsried hat sich reichlich Frust angestaut. Als Oberzentrum mit Wolfratshausen soll die Position gestärkt werden.

Geretsried – Die größte Stadt im Landkreis setzt nach Worten von Bürgermeister Michael Müller (CSU) auf eine „schlagfertige Zusammenarbeit“ mit der Nachbarstadt Wolfratshausen. Das soll die Position gegenüber der Bayerischen Staatsregierung, aber auch gegenüber dem Landratsamt in Bad Tölz stärken. Drei Erfahrungen aus jüngster Vergangenheit will Geretsried nicht noch einmal machen müssen. Sie haben für reichlich Frust gesorgt, wie in der Stadtratssitzung am Dienstag deutlich wurde.

Für einen Stachel hat Tizio (Transfer- und Innovationszentrum im Oberland) gesorgt, das in Bad Tölz gebaut werden soll. Bekanntlich fühlten sich die beiden Städte im Norden im Vergabeverfahren benachteiligt. Das habe gezeigt, „dass wir kein Standing in Tölz haben“, sagte Müller. „Wir sind in die Pfanne gehauen worden.“ Bei solchen Zuteilungen „dürfen wir uns nicht mehr gefallen lassen, dass wir auf die Seite geschoben werden“.

Kritik an Bahn und Tölz: Geretsried will mit Wolfratshausen Oberzentrum werden

Der Rathauschef rechnet damit, dass auch das Thema Kreisklinik wieder aufkommen wird. Die emotionale Debatte über die Zukunft der Einrichtung in Wolfratshausen erinnerte vergangenes Jahr ebenfalls daran, dass 50 Jahre nach der Gebietsreform noch immer ein Nord-Süd-Konflikt im Kreis schwelt. „Wir werden um das Krankenhaus kämpfen“, kündigte Müller an.

Was die S-Bahn-Verlängerung von Wolfratshausen nach Geretsried und die B11-Verlegung an den Schwaigwaller Hang angeht, forderte der Bürgermeister dazu auf, „Droh- und Störpotenzial“ aufzubauen. Müller: „Es muss Schluss mit freundlichen Worten sein.“ Laut Bahn verzögert sich der Ausbau der eingleisigen Bahnstrecke München-Mühldorf um mehrere Jahre. Diese Nachricht veranlasst Müller, sich zu fragen, was mit dem Infrastrukturprojekt vor den Toren Geretsrieds ist. „Die Bahn spielt nicht mit offenen und ehrlichen Karten“, kritisierte er. Der anvisierte Baubeginn im Jahr 2024 werde nicht zu halten sein. „Warum traut sich die Bahn nicht, das zu sagen?“ Er habe sich, so Müller, ausgerechnet, dass er in seinem Arbeitsleben nicht mehr erleben wird, dass die S-Bahn nach Geretsried fährt. „Wir dürfen uns nicht noch mal Jahrzehnte hinhalten lassen“, mahnte der 52-Jährige.

Mittelzentrum zählt 46.000 Einwohner

Die größte Stadt im Landkreis sieht Chancen darin, wenn Wolfratshausen und Geretsried gemeinsam an einem Strang ziehen. Beide Städte bilden bereits ein Mittelzentrum mit 46.000 Einwohnern. Und „es gibt die gemeinsame Tendenz, ein Oberzentrum darzustellen“, erläuterte Stadtbaurat Rainer Goldstein in der Sitzung. Das wollen beide Städte in der jeweiligen Stellungnahme zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms anbringen. „Zusammen könnten wir Aufgaben und zentrale Einrichtungen für München übernehmen, aber wir brauchen dabei Unterstützung“, so Goldstein.

Der Stadtrat steht hinter den Bestrebungen. „Geretsried und Wolfratshausen sind die stärkste Wirtschaftsmacht im Landkreis“, sagte Franz Wirtensohn (CSU). „Wir sind Zukunftsregion.“ Dem stimmte sein Fraktionskollege Hans Ketelhut zu. „Wir müssen der Staatsregierung klar machen, dass wir gewisse Ansprüche haben“, so der Stadtrat. Und Richtung Tölz: „Es kann nicht so weitergehen, dass der Landkreis uns vergisst.“

sw

