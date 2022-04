Neue CD „Musikstadt Geretsried“ soll bald ins Presswerk

Von: Susanne Weiß

Aufnahme läuft: Das Dörfler Klarinettenquartett bei der Aufnahme für die CD „Musikstadt Geretsried“. Sie soll bald ins Presswerk kommen. © sh/Archiv

Der Fachausschuss hat jüngst einen Überblick bekommen, was in Sachen Kultur geboten ist. Die neue CD ist bald fertig. Und es sind auch wieder Märkte geplant.

Geretsried – Viele Besucher lockte kürzlich der Mittefastenmarkt in die Wolfratshauser Altstadt. Auch im Geretsrieder Zentrum sind heuer zwei Märkte geplant, kündigte Kulturamtsmitarbeiterin Anita Zwicknagl jüngst im Stadtrats-Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport an. Dort gab sie einen Rück- und Ausblick in Sachen Kultur.

Der erste Markt soll am Sonntag, 12. Juni, auf dem Karl-Lederer-Platz stattfinden. „Zusammen mit den Vereinen“, erklärte Zwicknagl. Der „Junimarkt“ wird auch schon im Veranstaltungskalender der Stadt beworben. „Lokale Aussteller und Künstler bieten eine bunte Vielfalt an Waren, Kunsthandwerk und jede Menge Schmankerl für das leibliche Wohl. Ein besonderes Programm für unsere kleinen Besucher und musikalische Unterhaltung laden zum Verweilen ein“, ist da zu lesen. Ein weiterer Markt mit verkaufsoffenem Sonntag ist für Oktober geplant, so Zwicknagl.

Geretsried legt eihe „Jazz dahoam“ neu auf

Der Waldsommer, mit dem wie berichtet wieder die Rosenheimer Festwirtfamilie Fahrenschon beauftragt wurde, soll vom 27. Juli bis 7. August stattfinden. Zudem verwies die Rathausmitarbeiterin auf allerlei Ausstellungen. Die „Egerländer Trachten“ sind derzeit im Museum der Stadt Geretsried zu sehen. Aufgrund der Nachfrage wurde die Schau bis Ende Mai verlängert. In Zusammenarbeit mit der „Galerie an der Elbestraße“ von Albrecht Widmann sei dort für Ende April eine Ausstellung von Stadtrat, Künstler und Ex-Wirt Volker Witte in Planung. Beim Besuch aus Geretsrieds französischer Partnerstadt Chamalières sollen ebenfalls Künstler eingebunden werden (20. bis 24. Juli), so Zwicknagl.

Musikalisch will die Stadt wieder die Reihe „Jazz dahoam“ auflegen. Mit ihr habe man bereits vergangenes Jahr „das knappe Zeitfenster“ genutzt, in dem Konzerte möglich waren. Acht Auftritte von Musikern und Bands im September zählte Zwicknagl auf. Darüber hinaus gab es den Kulturherbst, Ausstellungen, Lesungen, Ferienpass-Aktionen und Open-Airs auf dem Karl-Lederer-Platz. „Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder viele Konzerte gibt“, sagte Zwicknagl.

Was die „Musikstadt Geretsried“ an Blasmusik und Jazz zu bieten hat, soll eine CD zeigen, die derzeit in Arbeit ist. „Wir haben so viele Gruppen, dass es zwei CDs werden“ berichtete die Kulturamtsmitarbeiterin von den Aufnahmen. Sie hoffe, dass es bald ins Presswerk gehe. Federführend betreut Kulturreferent Hans Ketelhut (CSU) das Projekt. Die CD werde das musikalische Repertoire in der Stadt schön repräsentieren und ein gutes Geschenk sein, sagte er. „Ich bin stolz auf die Künstler.“ sw

