Kunst, Kabarett und Wortspielereien: Das bietet der Kulturherbst Geretsried 

Das Zelt steht, die Künstler sind gebucht: Am Donnerstag wird der Geretsrieder Kulturherbst eröffnet. Eine Programmübersicht.

Geretsried – Am Festplatz an der Jahnstraße wird in diesen Tagen fleißig gearbeitet: Das Zirkuszelt, das für die besondere Atmosphäre beim Geretsrieder Kulturherbst sorgen soll, wurde bereits aufgestellt. Von Donnerstag, 4. Oktober, bis Sonntag, 14. Oktober, werden hier viele verschiedene Künstler mit Musik, Kabarett, Theater und vielem mehr für Unterhaltung sorgen. Für alle Veranstaltungen gibt es noch Karten. Der Kabarett-Abend mit Helmut Schleich am Samstag, 6. Oktober, um 20 Uhr (Eintritt 26 Euro, ermäßigt 21 Euro) ist laut Veranstalter bald ausverkauft.

+ Claus von Wagner hat eine „Theorie der feinen Menschen“. © Veranstalter Den Anfang des Kulturherbstreigens macht Claus von Wagner mit seinem Programm „Theorie der feinen Menschen“. Der Kabarettist ist bekannt aus der Fernsehsendung „Die Anstalt“. In Geretsried steht er solo auf der Bühne und erzählt eine epische Geschichte von Verrat, Familie und Geld. „Im Grunde ein bisschen wie die Sopranos. Nur in live“, heißt es auf Wagners Internetseite. Beginn ist am Freitag, 5. Oktober, um 20 Uhr (Eintritt 26 Euro, ermäßigt 21 Euro).

Im Trio kommt Konstantin Wecker mit Fany Kammerlander und Jo Barnikel am Sonntag, 7. Oktober, um 20 Uhr ins Kulturzelt (Eintritt 38 Euro, ermäßigt 33 Euro). Der Liedermacher, Schriftsteller, Schauspieler und Komponist ist ein treuer Wegbegleiter des Kulturherbsts. Diesmal sitzt sein langjähriger Bühnenpartner Jo Barnikel am Klavier mit auf der Bühne. Fany Kammerlander begleitet Weckers Lieder mit dem weichen Klang des Cellos.

+ Saso Avsenik bringt seine Oberkrainer mit. © Veranstalter Lauter dürfte es am Montag, 8. Oktober, um 20 Uhr werden, wenn die Volksmusiker Saso Avsenik & seine Oberkrainer kommen (Eintirtt 24 Euro, ermäßigt zehn Euro). Die Musiker sorgen mit Akkordeon, Bass, Gitarre, Trompete, Klarinette und Gesang für ausgelassene Stimmung.

Classic-Rock- Fans lockt das Konzert „The Magic of Queen Classic“ am Dienstag, 9. Oktober, um 20 Uhr ins Zirkuszelt (Eintritt 24 Euro, ermäßigt 19 Euro). „Engelstaedter kopiert nicht Freddie Mercury, sondern bringt die fantastischen Queen-Songs mit Inspiration, Musikalität und eigenem Charisma auf die Bühne“, heißt es im Programm.

+ Musical-Hits bringt Dominik Halamek n ach Geretsried. © Veranstalter Mit großer Musik geht es am Mittwoch, 10. Oktober, weiter. Um 20 Uhr präsentiert Dominik Halamek mit „Musical Moments“ Highlights aus den bekannten Shows (Eintritt 24 Euro, ermäßigt 19 Euro). Musical-Fans dürfen sich an dem Abend unter anderem auf Hits aus Sister Act, Elizabeth, Phantom der Oper, Cats und Mamma Mia freuen.

Das Theater „The Lehmann Brothers“ kommt am Donnerstag, 11. Oktober, 20 Uhr zur Aufführung (Eintritt 26 Euro, ermäßigt 21 Euro). Es erzählt die Geschichte vom Aufstieg und Fall der Lehman-Brüder, die in einem Dorf bei Würzburg beginnt und mit der Insolvenz der amerikanischen Investmentbank endet. Das Stück wird als „moderner Brecht“ bezeichnet.

Wortakrobat Willy Astor, neuerdings in Icking Zu Hause, kommt am Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr mit seinem Programm „Jäger des verlorenen Satzes – ein Programm für Fortgeschrittene“ ins Kulturzelt (Eintritt 26 Euro, ermäßigt 21 Euro).

Am Samstag, 13. Oktober, um 20 Uhr bringen Mario „Mayito“ Rivera und Leo Meixner karibisches Flair nach Geretsried. Bei „The Cuba Night“ dürfen die Gäste heiße Rythmen und karibische Drinks erwarten (Eintritt 24 Euro, ermäßigt 19 Euro). Den Abschluss der Kulturherbst-Tage machen am Sonntag, 14. Oktober, um 19 Uhr Mnozil Brass (Eintritt 33 Euro, ermäßigt 28 Euro). Die sieben Blechbläser kommen mit „Cirque“ ins Zirkuszelt und versprechen, Musik mit Humor zu vereinen.

Zum Kulturherbst gehört auch ein bunt gemischtes Rahmenprogramm. Für Kinder kommt beispielsweise „Die dumme Augustine“ ins Kulturzelt (Mittwoch, 10. Oktober, 9 und 11 Uhr, Eintritt 6 Euro), in der Stadtkirche Maria Hilf laden die Chöre der Stadt Geretsried zu einem geistlichen Konzert (Sonntag, 14. Oktober, 16 Uhr, Eintritt frei) und bei der Firma Buffet Crampon gibt Wilfried Brandsötter, Gründungsmitglied von Mnozil Brass, einen Tuba Workshop (auch Sonntag, 14 Uhr, Eintritt frei). sw

Info

Weitere Informationen, Termine und Karten gibt es im Internet auf www.kulturherbst-geretsried.de. Karten sind auch per Telefon (0 81 71/23 95 68) und direkt im Rathaus sowie im Internet auf www.muenchenticket.de erhältlich.

