Kunstbeirat in Geretsried: Skulpturen sollen würdigen Platz finden

Von: Susanne Weiß

„Dialog“: Ernst Grünwald aus Ammerland (Gemeinde Münsing) ist mit einer Skulptur auf dem Karl-Lederer-Platz vertreten. Nun beteiligt er sich mit Albrecht Widmann und Gerhard Kühne am Kunstbeirat. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wie eine Perlenkette sollen sich Kunstwerke vom Museum der Stadt Geretsried durch die „Neue Mitte“ ziehen. Fachlich beraten soll ein Kunstbeirat.

Geretsried – Die Idee für eine solche „Kunstmeile“ hatte Bürgermeister Michael Müller. Er will damit Identifikationspunkte schaffen und die Innenstadt aufwerten. Noch sind die Perlen allerdings verstreut. Überhaupt fehlt bislang der Faden, der die Kunst in der größten Stadt im Landkreis zusammenhält. Um das zu ändern, hat der Kulturausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Dienstag einen Kunstbeirat konstituiert.

Der Rathauschef nannte es den formalen Auftakt. Die erste fachliche Besprechung mit Vertretern der Stadtratsfraktionen und der Verwaltung solle folgen. Als Experten in dem ehrenamtlichen Fachgremium stellten sich Galerist Albrecht Widmann und Künstler Ernst Grünwald vor. Außerdem solle Kunstlehrer Gerhard Kühne dem Kunstbeirat angehören, sagte Kulturamtsmitarbeiterin Anita Zwicknagl. „Wir hoffen, noch weitere Personen dafür zu gewinnen“, ergänzte Müller. Es solle ein offenes Gremium sein.

Von der Wandmalerei bis zur religiösen Volkskunst

In Geretsried gibt es eine mannigfaltige Sammlung an Kunst, vieles davon im Besitz der Kommune. Kunst und Kreativität seien wichtige Elemente des urbanen Lebens, so Zwicknagl. Bei kommunalen Bauvorhaben solle das mitbedacht werden. Die bestehende Kunst im öffentlichen Raum reicht über Wandmalereien wie am Isar-Kaufhaus über Gedenksteine wie das Todesmarsch-Mahnmal und Skulpturen wie die Allerseelenkugel am Friedhof bis zu Gebrauchskunst wie der Geretsried-Schriftzug an der B11. Auch Wegkreuze als religiöse Volkskunst und gestalterische Elemente in den Kirchen fasste Zwicknagl mit ein.

Gerhard Kühne ist Kunstlehrer am Gymnasium Geretsried. © Archiv

Auf der angedachten „Kunstmeile“ im Stadtzentrum stehen bislang „Das sterbende Pferd“ von Hans Neumann am Museum, „Der Dialog“ von Ernst Grünwald am Karl-Lederer-Platz und die „Vater-unser-Säule“ an der Petruskirche. Der beliebte „Gorilla“ von Hans Kastler ist wegen der Großbaustelle der Baugenossenschaft in Sicherheit gebracht worden. Weitere Stücke hätte die Stadt eingelagert, berichtete Zwicknagl. Die Stele „Wir sind alle Ausländer“ etwa und die Skulptur „Heimat“ von Emma Müssig, von der auch der „Waldpark Pan“ ist, sowie „Der Geher“ von Otto Süßbauer. Die Bronze-Figur „Harlekine“ von Hans Kastler steht derzeit im Foyer des Rathauses. „Sie wäre aber auch für draußen gedacht“, so die Kulturamtsmitarbeiterin.

Kunstbeirat soll Standorte auswählen und kontrollieren

Laut Müller soll der Kunstbeirat das Thema bei Neubauten koordinieren, Standorte auswählen und kontrollieren. „Wir wollen mit dem Beirat vorhandene Stärken nutzen und kulturelle Vielfalt fördern“, so der Rathauschef. Auch solle das ehrenamtliche Gremium Angebote mit überregionaler Strahlkraft entwickeln. „Aus klein wird groß“, könnte das Motto lauten. „Wir sind nicht nur Flüchtlingsstadt. Wir haben ein blühendes Gemeinwesen entwickelt.“ Das gelte es aufzugreifen und Impulse zu setzen.

Kulturreferent Hans Ketelhut (CSU) begrüßte den Vorstoß „außerordentlich“. Volker Witte (Grüne) bat darum, eingebunden zu werden. Künstler Ernst Grünwald sagte, er freue sich auf die „interessante Aufgabe“. Dass er auf gegenseitige Unterstützung hoffe, merkte Albrecht Widmann an. „Mir ist ganz wichtig, dass Qualität im Vordergrund steht“, betonte der Galerist.

Albrecht Widmann betreibt eine Galerie an der Elbestraße. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Entscheidung, einen Kunstbeirat zu gründen, hatte der Kulturausschuss bereits im Mai vergangenen Jahres getroffen. Warum es bis jetzt gedauert hat, dass sich der Kunstbeirat bildet, erklärte Müller mit der Corona-Pandemie. „Man konnte sich nicht in dem Maße treffen.“ Mit Blick auf Krieg, Kostensteigerungen und angespannter Haushaltslage sei die Situation weiterhin schwierig. Der Rathauschef plädierte dennoch dafür, „nicht alles dem Spardiktat zu unterwerfen“. Die Kommune tue gut daran, dass das kulturelle Leben vorankomme. „Gerade jetzt sollten wir die Wertigkeit und den Stellenwert hervorheben.“

sw

