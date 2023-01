Kurios: Mann durchwühlt fremde Autos - nimmt aber nichts mit

Von: Doris Schmid

Ein Unbekannter durchsuchte in Geretsried mehrere Autos - und haute ab, ohne etwas mitzunehmen. (Symbolbild) © Jens Schierenbeck/dpa/gms

Die Polizei berichtet von einem eigenartigen Fall: Ein Unbekannter hat mehrere Autos durchwühlt, und Gegenstände daneben abgelegt. Mitgenommen hat er nichts.

Geretsried - Eine verdächtige Wahrnehmung meldete ein 47-jähriger Anwohner aus dem Beethovenweg der Polizei am Dienstag gegen 2.30 Uhr. Der Anrufer hatte eine männliche Person beobachtet, die sich an geparkten Fahrzeugen im Bereich Beethovenweg zu schaffen machte. Einsatzkräfte der Polizei Geretsried. stellten vor Ort fest, dass zumindest zwei Fahrzeuge, die nicht versperrt gewesen sein dürften, durch jene Person angegangen wurden.

„Nach was der Täter in den jeweiligen Fahrzeugfonds suchte, bleibt ungeklärt“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Eine teure Skiausrüstung sowie andere Habseligkeiten der Fahrzeugeigentümer blieben unversehrt. Bereits in der Nacht zuvor gab es einen gleich gelagerten Fall im Bereich der Sudetenstraße. Dabei wurde ein BMW durchwühlt – und alle Gegenstände neben dem Fahrzeug abgelegt. Entwendet wurde nach Angaben des Fahrzeugbesitzers nichts. Dieser räumte jedoch ein, seinen Pkw aus technischen Gründen nicht gegen fremden Zugriff verriegeln zu können. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die verdächtige Person nicht angetroffen werden.

