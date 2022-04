Kurs für Frauen: So lassen sich kleine Reparaturen selbst erledigen

Von: Andrea Weber

Auf die richtige Technik kommt es an: In einer neuen Reihe des Vereins „Nagel und Faden“ lernen Frauen, kleine Reparaturen selbst zu erledigen - sei es im Haushalt, am Fahrrad oder Auto. © Hans Lippert

Der Verein „Nagel und Faden“ aus Geretsried hat eine neue Kursreihe „Selbst ist die Frau“ gestartet. Am Samstag geht es ums Fahrrad.

Geretsried – Was ist ein Kabelschuh? Wie funktioniert die Crimp-Zange? „Selbst ist die Frau“, heißt eine neue Workshop-Reihe des Vereins „Nagel und Faden“. Zum Auftakt griffen vier Teilnehmerinnen beherzt zur Schlagbohrmaschine. Es ging um kleine Reparaturen im Haushalt. Geplant sind weitere Kurse zum Thema Fahrrad reparieren, Auto richten und Gartenarbeit.

Erst der Phasenprüfer, dann die Bohrmaschine

Frank Schiefer hat die Schieblehre in der Hand und erklärt den Damen am Werkzeugwagen, wie man das Messgerät richtig abliest. „Sehen Sie, hier müssen die Striche übereinstimmen, dann haben Sie den genauen Wert.“ In dem Werkstattraum im hinteren Bereich der großen Halle am Bunsenweg stehen Werkbänke bereit, an der Decke laufen sichtbare Kabelstränge entlang. Peter Sporer, der den Part „Elektronik“ im Kurs übernommen hat, zeigt den handwerklich interessierten Teilnehmerinnen wie man mit dem Wandprüfgerät die Stegleitungen findet, ehe man zum Bohrer greift. Auf einem Tisch hat Sporer schon alles Nötige fürs Montieren von Glühbirnen vorbereitet: „Aber Vorsicht, meine Damen, zuerst müssen Sie prüfen, ob Strom auf der Leitung ist.“ Der Fachmann erklärt den Phasenprüfer.

Mit Kabelschuh und Lüsterklemme hantiert Ivonne Stantic versiert. Dabei zeigt sich, dass auch mit langen Fingernägeln das Anschließen einer Glühbirne kein Zauberwerk ist. Fertig, die Birne glüht. Seit drei Jahren ist Mechtild Felsch Witwe. „Früher hat das alles mein Mann gemacht“, sagt sie. Über Youtube habe sie sich bereits informiert. „In der Praxis lernt man aber besser“, findet die 69-jährige Münsingerin. Aus dem gleichen Grund ist auch Angelika Hahner-Wiedenmann aus Wolfratshausen gekommen. Sie will im Kurs das Wichtigste für den Hausgebrauch lernen.

Unterschiedliche Dübel für verschiedene Zwecke

Am Flipchart zeichnet Frank Schiefer mit Edding die Funktion und Typisierung der unterschiedlichen Dübel auf. „Es gibt unzählige davon“, erklärt der Bastler. Solche, die sich im Beton einspreizen und diejenigen, die man für den Hohlraum bei Rigipswänden benötigt, damit der Küchenschrank dort hängen bleibt, wo man ihn montiert hat.

„Ich will wissen, wie es geht“, sagt Franziska Obermeier (45 Jahre) aus Wolfratshausen, die einen Handwerker-Profi daheim hat. „Wir fangen immer zu streiten an, wenn es um etwas Handwerkliches geht“, erzählt sie lachend. Im ersten Kurs haben sie und ihre Mitstreiterinnen gelernt, wie man bei einem tropfenden Wasserhahn, beim Fliesenbohren, beim Abflussreinigen oder beim Montieren einer Deckenlampe „Nägel mit Köpfen“ macht.

Zweiter Teil „Selbst ist die Frau“

Im zweiten Teil der Reihe „Selbst ist die Frau“ geht es am Samstag, 30. April, um das Thema „Schrauben am Rad“. Claudia Redeker vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub erklärt, wie kleine Reparaturen und Einstellarbeiten am Fahrrad selbst durchgeführt werden können. Der Kurs findet von 14 bis 17 Uhr in der Halle am Bunsenweg 11 in Geretsried statt. Die Teilnehmer sollten ihr eigenes Rad und Arbeitshandschuhe mitbringen. Die Gebühr beträgt 25 Euro. Die Anmeldung erfolgt bis zwei Tage vor der Veranstaltung per E-Mail an horst.haslach@nagel-faden.de.

