Die Lach & Schieß im Hinterhalt

Geretsried - Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft gehört nach wie vor zu den berühmtesten Kabarettensembles Deutschlands. Ausgerechnet im Geltinger Hinterhalt gastierten sie jetzt mit der Vorpremiere ihres Programms „Exitenzen“.

Gelting – Das berühmte Kabarettensemble aus Schwabing, die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, scheint auch 61 Jahre nach seiner Gründung nichts von seiner Anziehungskraft verloren zu haben. Anders ist nicht zu erklären, dass die Kulturbühne Hinterhalt schon eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn aus allen Nähten platzte. Die Vorpremiere des neuen Programms der Lach- und Schießgesellschaft „Exitenzen“ lockte Besucher aus einem Umkreis von über 50 Kilometern an.

Seit zwei Jahren bilden Caroline Ebner, Norbert Bürger, Sebastian Rüger und Frank Smilgies das feste Ensemble der traditionsreichen Bühne. Grund genug, selbstbewusst aufzutreten und es gleich zu Beginn krachen zu lassen: Statt einer klassischen Ouvertüre erklangen eine verzerrte E-Gitarre und ein dumpfes Schlagzeug. Was folgte, war ein Parforceritt durch eine aus den Fugen geratene Welt: Eine Parodie auf den US-Präsidenten Donald Trump, eine Abrechnung mit paranoiden Helikopter-Eltern und mit dumpfen AfD-Anhängern – an diesen Themen reiben sich derzeit wohl fast alle Politkabarettisten in Deutschland.

Ernüchterung im „Europapark Frust“

Was die vier Darsteller der Lach- und Schießgesellschaft jedoch hervorhebt, sind ihre irrwitzigen Wortspiele. So wird aus dem französischen Ausspruch eines EU-Politikers „Allez-y! Marche!“ – auf Deutsch etwa „Auf geht’s“ – ein desillusionierendes „Alles im Arsch“. Der Europapark Rust wird zum Europapark Frust, in dem das Quartett haarsträubende Achterbahnfahrten unternimmt. So sei „Hellas“ das wildeste Fahrgeschäft, während der Reformkurs an Langsamkeit kaum mehr zu unterbieten sei.

Etwas perfide dagegen der Ausflug in die Sesamstraße, in der unter anderem vergewaltige Frauen aus Ägypten und Indien eingeladen werden – und dann wegen fehlender Aufenthaltsgenehmigungen in Abschiebehaft müssen. Das Lachen blieb den meisten Besuchern hier schnell im Halse stecken.

Am Ende erhielt die Lach- und Schießgesellschaft dennoch viel Beifall vom Publikum im Geltinger Hinterhalt für ihr Programm, das nun an mehreren Abenden in München zu sehen sein wird. Caroline Ebner wird der Auftritt im Hinterhalt noch lange positiv in Erinnerung bleiben: „So gut wird unser Applaus nie wieder sein“, zeigte sich die Kabarettistin nach den Ovationen des Publikums gerührt. Peter Herrmann