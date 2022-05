Länderübergreifender Tanz-Workshop mit Ungarn und Österreichern

Ungarn, Österreicher und Deutsche vereint: Das Foto zeigt die Pusztavámer in weißen, die Nickelsdorfer in Blau, Türkis und Weinrot sowie die Geretsrieder in Dunkelblau. © Tanja Lühr

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause freuen sich Geretsrieder, Pusztavámer und Nickelsdorfer bei einem Tanz-Workshop über ein Wiedersehen.

Geretsried – Die Frau dreht sich vor dem Mann einmal um die eigene Achse. Es folgen vier gemeinsame Walzerschritte vorwärts und vier Schritte am Platz. Alle Paare stampfen einmal mit den Füßen auf, es wird in die Hände geklatscht, die Richtung gewechselt, man schwingt den Oberkörper im Takt, verbeugt sich voreinander, und los geht’s von vorne.

Konzentriert und verschwitzt angesichts der schwül-warmen Temperaturen folgen die Tänzerinnen und Tänzer den Anweisungen von Viktoria Varga, die mit ihnen zur Melodie des Burgenlandwalzers „Wenn der Wein blüht“ eine neue Choreografie einstudiert. Varga gehört der Volkstanzgruppe aus Pußtawam (ungarisch: Pusztavám) an. Acht Mitglieder besuchten am vergangenen Wochenende zusammen mit 14 Mitgliedern der Volkstanzgruppe aus Nickelsdorf in Österreich ihre Freunde von der Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn in Geretsried.

Links herum und rechts herum: Walzer, Polkas, Landler und Mazurkas wurden beim sechsten internationalen Tanz-Workshop der drei Freundschaftsgemeinden einstudiert. © Tanja Lühr

Die Freude über das Wiedersehen nach zwei Jahren Corona-Zwangspause war auf allen Seiten groß. Seit 2015 richten die drei Partnergemeinden alljährlich abwechselnd einen länderübergreifenden Tanz-Workshop aus. Diesmal fand er unter Federführung des Vorsitzenden der Trachtengruppe der Ungarndeutschen, Karl Raminger, im Isarau-Saal in Geretsried statt.

Pálinka und Grammelpogatschen

Während einer kurzen Pause nehmen sich die eifrigen Frauen und Männer am Samstagvormittag Zeit, unserer Zeitung ein wenig über den Volkstanz im Allgemeinen und über die Eigenheiten in ihrer jeweiligen Heimat im Speziellen zu erzählen. Es gibt Spezi und Mineralwasser oder Kaffee. Die Trinkfesten gönnen sich ein Stamperl Pálinka, ungarischen Obstbrand. Margit Raminger hat leckere Grammelpogatschen zur Stärkung gebacken. Das sind relativ aufwendig hergestellte Hefegebäck-Teilchen mit Grieben. „Es heißt zwar Workshop, aber wir wollen uns ja nicht zugrunde richten“, sagt der Nickelsdorfer Paul Haider im sympathischen österreichischen Dialekt, bevor er herzhaft in eine Pogatschen beißt. Er leitet die Volkstanzgruppe seiner kleinen Gemeinde (1800 Einwohner), die an Ungarn und Tschechien grenzt. Ihr gehören auch Tänzer aus den umliegenden Dörfern an.

Seit vielen Jahren befreundet mit Pusztavám und Nickelsdorf

Mit Pusztavám verbindet Nickelsdorf bereits eine langjährige Freundschaft. Der Freundschaftsvertrag der beiden Gemeinden mit Geretsried wurde 1990 unterschrieben. Offizielle Partnerstadt Geretsrieds ist (bisher) allerdings nur das französische Chamalières. Nichtsdestotrotz findet ein reger Austausch mit Ungarn und Österreich statt.

Bürgermeister Michael Müller begrüßte die Gäste am Freitagabend bei einem Abendessen im Geltinger Alten Wirth. Am Samstagabend gab es amerikanische Burger im „Glas House“ in Stein und am Sonntag ein griechisches Mittagsbuffet im Isarau-Saal nach dem Training. „Die Geselligkeit steht an erster Stelle, wobei das gemeinsame Hobby Tanzen natürlich verbindet“, sagen Renate und Richard Trausznitz aus Nickelsdorf.

Jede Nation bringt ihre Besonderheiten ein

Jede Nation bringe seine Besonderheiten ein. So habe ihre Gruppe den anderen bei früheren Treffen den Nickelsdorfer Schottisch und den Riedlingsdorfer Landler beigebracht. Die Pußtawamer wiederum pflegen den slawischen Gesellschaftstanz Mazurka, die Geretsrieder Ungarndeutschen den Patsch-Tanz und den Kreis-Csárdás. „Jeder lernt von jedem“, sagt Franz Varga aus Pußtawam. Und auch ganz neu Hinzugekommene, wie der Geretsrieder Benedikt May, erst seit drei Wochen Mitglied, werden behutsam in die Kunst des Volkstanzes eingeführt. „Ich hab’ bisher nur einen Schnellkurs in Walzer und Foxtrott für meine Hochzeit gemacht“, sagt der 30-Jährige und lacht. Das Tanzen im Kreis, oftmals mit wechselnden Partnern, gefalle ihm sehr gut. Es sei ein harmonisches Miteinander und gleichzeitig „doch einigermaßen sportlich anspruchsvoll“, meint er.

Es herrscht Männermangel bei der Trachtengruppe

Die Altersspanne bei den aktuell 16 Mitgliedern der Trachtengruppe reicht von 20 Jahren mit den Zwillingen Theresa und Felizitas März bis 68 Jahren mit Karl Raminger. „Wir haben zum Glück immer wieder Nachwuchs, wenn auch nicht mehr so viel wie früher. Allerdings herrscht Männermangel“, sagt der Vorsitzende. Robert Pschaidn aus Nickelsdorf hat da einen Rat für die Geretsrieder: „Bei uns fangen wir schon im Kindergarten mit dem Volkstanz an.“

Zum Abschluss drehen sich die Paare traditionell zum Familienwalzer, unter verschiedenen Namen in ganz Europa bekannt. Die Partner wechseln noch einmal munter durch. Auf diese Weise verabschiedet man sich nach einem Tanzfest voneinander - körperlich geschafft, aber um einige neu erlernte Figuren und vielleicht auch Freundschaften reicher.

