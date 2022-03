Landwirtin aus Geretsried schickt über 17.000 Eier in die Ukraine

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

„Vareni yaytsya“ heißt auf Ukrainisch gekochte Eier. 17.280 davon schickt die Landwirtin Alexandra Zwickl ins Kriegsgebiet. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine ungewöhnliche Hilfsaktion hat Landwirtin Alexandra Zwickl aus Geretsried gestartet: Sie schickt über 17.000 bunt gefärbte Eier in die Ukraine.

Geretsried – Der Krieg in der Ukraine und das Schicksal der flüchtenden Menschen gehen Alexandra Zwickl seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf. „Irgendetwas muss man doch tun können“, sagte sie sich und stieß auf den Aufruf des Montessori-Vereins Bad Tölz, der gemeinsam mit der Organisation „Grenzenlose Kinderhilfe“ um Sachspenden und auch Lebensmittel bat. „Als Landwirtin sitze ich beim Punkt Lebensmittel ja direkt an der Quelle“, dachte sich Zwickl.

Mitstreiter spenden hart gekochte Eier

Ihr erster Gedanke waren Kartoffeln, die vertragen aber weder zu hohe noch zu niedrige Temperaturen. „So kam ich auf gekochte Eier“, berichtet die 39-Jährige. „Die sind haltbar und kommen sowohl mit der Kälte als auch mit der Wärme bestens zurecht.“ Zwickl griff zum Telefon und rief Familienmitglieder, Bekannte, Freunde, Nachbarn und Kollegen an. „Macht Ihr mit?“ Die ließen sich nicht lange bitten – 17 sagten umgehend zu. „Jeder hat zwischen einem und zehn Kartons á 360 hart gekochter Eier gespendet“, berichtet die Landwirtin. „Ich bin absolut überwältigt von dieser Hilfsbereitschaft.“

Eierfärberei in Thannhausen macht mit

Als nächstes rief die Frau aus Geretsried im 150 Kilometer entfernten Landkreis Günzburg an. „Dort, in Thannhausen, befindet sich mit der Firma Beham die älteste Eierfärberei Deutschlands.“ In Summe kann Alexandra Zwickl nun dem Tölzer Montessori-Verein 48 Kartons mit gekochten Eiern in allen Farben überreichen. „Das sind 17 280 Eier, die zusammen eine knappe Tonne wiegen.“ Und wenn es nach der Landwirtin geht, soll diese Aktion keine Eintagsfliege bleiben. „Ich bin gerne bereit, mich hier weiter zu engagieren.“

